גדי איזנקוט על יוסף חדאד חדשות 13

השר איתמר בן גביר תקף הבוקר (שישי) את יו"ר מפלגת ישר גדי איזנקוט בעקבות השוואה שערך בין יוסף חדאד לבין מנסור עבאס.

בן גביר טען כי הציבור "נדהם מההשוואה המחוצפת", והוסיף כי מבחינתו הדברים אינם מפתיעים.

לדברי בן גביר, "זה בדיוק אותו איזנקוט שאני מכיר מהקבינט: שמאלן קיצוני, יהיר ומתנשא, ושבוי בקונספציית ההזיות המסוכנת של השמאל הקיצוני". עוד טען כי הבלבול הביטחוני והמוסרי שמייחס לאיזנקוט "לא נולד השבוע".

הוא הוסיף שורת טענות נגד איזנקוט בנוגע לתפקידיו בעבר, ובהן כי קיצץ את צה"ל משום שרצה "צבא קטן וחכם", דחף להעברת מזוודות מקטאר לחמאס, והתנגד בקבינט לכניסה לרפיח ולציר פילדלפי תוך דרישה ל"כניעה מוחלטת לתנאי סינוואר".

בסיום דבריו התייחס בן גביר גם להתנהלות יועציו של איזנקוט וטען כי הם צפויים להרחיקו מהתקשורת בעקבות הנזק שגרם לעצמו. הוא פנה אליו ישירות ואמר, "אל תקשיב להם. תאמר את האמת שלך בלי סינון. תמשיך להתראיין, בכל הכוח".