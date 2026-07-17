מליאת הכנסת אישרה הלילה (בין חמישי לשישי) בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מספר 29 והוראת שעה), שלפיה שירות החובה לגברים לא יקוצר ויישאר 32 חודשים.

בצה"ל דרשו להאריכו ל־36 חודשים והזהירו: "הצבא הסדיר מגיע לקצה היכולת שלו".

בהצעה תמכו 43 חברי כנסת, 12 התנגדו ואחד נמנע. חלק מחברי הכנסת בש"ס ובדגל התורה הצביעו בעד החוק.

משמעות החוק היא שהקיצור המתוכנן של שירות החובה מ-32 ל-30 חודשים לא ייכנס לתוקף בינואר 2027. החיילים שהתגייסו החל מיולי 2024 היו אמורים לשרת 30 חודשים בלבד, והמחזור הראשון מתוכם היה צפוי להשתחרר בינואר הקרוב. בעקבות אישור החוק, שירותם יתארך בחודשיים והם ישתחררו לאחר 32 חודשים.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "הארכת השירות הסדיר במסגרת הוראת השעה נדרשת באופן מידי, לצורך עמידה ביעדי צה"ל ולצורך מתן מענה לצורכי הביטחון הקיימים".