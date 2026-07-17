פרופ' אבי שגיא, עמית מחקר בכיר במכון שלום הרטמן ופרופסור לפילוסופיה באוניברסיטת בר-אילן, הלך לעולמו בגיל 72. הלווייתו תתקיים היום (ו') בשעה 13:30 בבית העלמין ירקון.

שגיא נולד בבת ים, ובצעירותו היה חבר בתנועת בני עקיבא ושירת בנח"ל המוצנח. את לימודיו האקדמיים השלים באוניברסיטת בר-אילן, שם סיים תואר ראשון ושני בהצטיינות יתרה, ובשנת 1987 קיבל תואר דוקטור לפילוסופיה על עבודתו בנושא "קירקגור: דת ואקזיסטנציאליזם".

במהלך עשרות שנות פעילותו האקדמית מילא שורת תפקידים באוניברסיטת בר-אילן, עד למינויו לפרופסור מן המניין בשנת 1997. במקביל שימש מאז 1986 עמית מחקר בכיר במכון שלום הרטמן, ייסד את התוכנית ללימודי הרמנויטיקה ותרבות, עמד בראשה, וכן היה חבר בוועדת ההיגוי לגיבוש הקוד האתי של צה"ל.

פרופ' שגיא כתב וערך למעלה מ-40 ספרים ומאות מאמרים בתחומי הפילוסופיה, מחשבת ישראל, ההלכה, חקר הספרות וביקורת התרבות. בשנת 2022 הוענק לו פרס ביאליק על פרסומיו בתחומי ספרות יפה וחוכמת ישראל.

במכון שלום הרטמן ספדו לו, "בעצב עמוק ובזעזוע, מכון הרטמן מתאבל על לכתו בטרם עת של מורנו וחברנו פרופ' אבי שגיא ז"ל. אבי היה מעמודי התווך של מכון הרטמן, פילוסוף מבריק ופורה, איש ערכים ומוסר, חכם ונביא, אחד העם ומוכיח בשער, תומך מעודד ועוזר. חברי קהילת מכון הרטמן הכואבים מבקשים להביע תנחומים לבני המשפחה על האובדן".

עמית המחקר תומר פרסיקו ספד אף הוא לשגיא, "מעמיק, חד, חסר מורא ובעל אומץ ציבורי נדיר", והוסיף כי מחקריו עסקו בזהות היהודית המודרנית, ביחסי דת ומוסר ובאחריותו של האדם לעולמו המוסרי והרוחני. לדבריו, שגיא ראה במסורת "שיחה חיה" ולא הפריד בין מחקרו האקדמי לבין מחויבותו הציבורית והחינוכית.