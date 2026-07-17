תפנית מדינית ביחסי ישראל וקולומביה. הממשלה הנכנסת במדינה הכריזה על מהפך מוחלט במדיניות החוץ שלה ועל כוונתה לשקם מהיסוד את הברית ההיסטורית עם ירושלים.

המהלך המפתיע יוצא אל הפועל בעקבות פגישת עבודה מיוחדת שנערכה בוושינגטון בין שר החוץ גדעון סער לבין שר החוץ המיועד של קולומביה, עומאר בולה אסקובר. השניים גיבשו מתווה מוסכם להחזרה מלאה של הקשרים בין המדינות, שבמסגרתו אף תוקם שגרירות קולומביאנית רשמית בבירת ישראל.

הודעה רשמית שפורסמה מטעם לשכתו של הנשיא הנבחר בבוגוטה, אבלרדו דה לה אספרייה, נותנת תוקף רשמי לשינוי המגמה החד ומבהירה כי קולומביה תסיר באופן מיידי את תמיכתה והתערבותה בהליכים המשפטיים המתנהלים נגד ישראל בהאג.

הממשל החדש, שייכנס לתפקידו בתחילת חודש אוגוסט, מבקש לשרטט קו נחרץ המבטל את צעדיו החד-צדדיים של הנשיא היוצא גוסטבו פטרו, אשר הובילו לנתק חריף בין המדינות.

בהודעה הרשמית והמלאה שפורסמה על ידי לשכת הנשיא המיועד נכתב כי "ההסכם כולל חילופי שגרירים מיידיים, ביטול הדדי של דרישות ויזה וקידום הפתיחה של שגרירות קולומביה בירושלים, בירת ישראל, בליווי משרד החוץ הישראלי".

השינוי הדרמטי אינו נוגע רק למערכת היחסים הבילטרלית הישירה בין שתי המדינות, אלא צפוי להשפיע באופן ישיר על מעמדה המדיני של ישראל במוסדות הבינלאומיים השונים. "קולומביה גם תשוב לעמדה אחראית בזירה הבינלאומית, כולל בגופי האו"ם, ותמשוך את מעורבותה בתיק שהגישה דרום אפריקה נגד ישראל בבית הדין הבינלאומי בהאג".

בלשכת הנשיא הנבחר בחרו לתקוף בחריפות את המדיניות שהוביל הממשל הקודם בקולומביה, והדגישו את החזרה למסורת הדיפלומטית ארוכת השנים שאפיינה את המדינות בעבר. "היחסים ההיסטוריים שממשלת פטרו ניתקה באופן חד-צדדי יתחזקו מחדש. קולומביה תחזיר לעצמה את בעלות בריתה, את המילה הדיפלומטית שלה ואת מקומה כשותפה אמינה בעולם".