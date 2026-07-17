חסידות גור שוב תצא לרחובות? תלמיד ישיבת "שפת אמת" של החסידות נשלח אמש (חמישי) ל-20 ימי מאסר בפועל במתקן הכליאה הצבאי "כלא 10".

לטענת מקורביו של הצעיר, מעצרו מגיע בעקבות שרשרת כשלים בירוקרטיים של לשכות הגיוס, שהובילו להגדרתו כעריק ולשפיטתו המהירה, תוך התעלמות ממצבו הרפואי.

על פי גרסת משפחתו, הבחור הגיע ביום גיוסו המיועד ללשכת הגיוס בירושלים במטרה להתייצב כחוק ולהציג את המסמכים הרפואיים הנדרשים לצורך קבלת פטור משירות צבאי.

עם זאת, פקידי הלשכה בירושלים סירבו לקבלו בטענה כי תיקו מנוהל בלשכת הגיוס בחיפה, והורו לו לנסוע לשם באופן מיידי.

לטענת מקורביו, הצעיר חשש ממעצר בדרך וביקש לוודא כי נסיעתו לחיפה מאושרת. לאחר שפקידי הלשכה בירושלים הרגיעו אותו והבהירו כי מדובר ביום התייצבותו הרשמי ולכן לא ייעצר, הוא עלה על רכבת לצפון. אלא שעם הגעתו ללשכה בחיפה, הודיעו לו הגורמים במקום כי הגעתו נחשבת למאוחרת מדי.

הוא הועבר באופן מיידי לבסיס הקליטה והמיון (בקו"ם) בתל השומר, שם הועמד לשיפוט מהיר בפני קצין שגזר עליו את עונש המאסר.

בסביבתו של הצעיר מביעים זעם רב על ההחלטה לשלוח אותו למאסר מאחורי סורג ובריח, בפרט לאור נתוניו הרפואיים והנסיבות המשפחתיות החריגות שעמן מתמודדת משפחתו בתקופה האחרונה.

על פי מקורות בחסידות, אביו של הבחור הוסגר לאחרונה לארצות הברית ושוהה שם תחת מעצר בית בהמתנה למשפטו, בעוד אם המשפחה מתקשה לתפקד תחת הלחץ הנפשי הכבד שנוצר בעקבות מעצרם הכפול של בעלה ושל בנה.