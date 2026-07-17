אלפי חסידי צאנז מכל רחבי הארץ התכנסו אמש (חמישי) לעצרת מחאה ותפילה המונית מול שערי מתקן הכליאה הצבאי בכפר יונה.

העצרת התקיימה בעקבות גזר דין של 20 ימי מאסר בפועל שהוטל על שניים מבני החסידות - אברך נשוי ואב לשניים, ובחור ישיבה שהוא נכדו של ראש ישיבת צאנז לשעבר.

מארגני המחאה טוענים כי השניים נעצרו בתוך לשכת הגיוס עצמה, לשם הגיעו בתיאום ובמטרה להסדיר את מעמדם ולקבל פטור משירות צבאי, אולם מצאו את עצמם מובלים ישירות למאסר צבאי בגין עריקות.

שיאה של העצרת נרשם עם הגעתו של האדמו"ר מצאנז שנשא דברים תקיפים בפני קהל האלפים. בדבריו הדגיש האדמו"ר כי המאבק הנוכחי אינו רק על שאלת הגיוס לצה"ל, אלא על עצם הלגיטימיות של אורח החיים החרדי בישראל.

"המלחמה היא לא על עצם לימוד התורה, אלא על הזהות היהודית שלנו", אמר האדמו"ר לחסידיו. "הם רוצים לעקור מאיתנו את אורח החיים שלנו, לעשות ככל הגויים בית ישראל. אבל דווקא המלחמה הזו נגדנו צריכה לחזק אותנו - היא מוכיחה שהתורה והמצוות שלנו בדור הזה עדיין עושות רעש גדול בשמיים".

האדמו"ר בחר להפנות חצי ביקורת חריפים במיוחד כלפי נציגים וגורמים פוליטיים מקרב הציבור הדתי-לאומי, שלדבריו שותפים למהלכים הפוגעים בלומדי התורה.

"עלינו להודות להשם שהבדילנו מן התועים", תקף בהקשר זה. "אלו אנשים שמציגים את עצמם כביכול כמקיימי מצוות, אך כיום ניכר עד כמה הם אויבים ולוחמים בתורה ובכל הקדוש לנו. עלינו להיזהר ולהתבדל מהם".

לצד המתקפה החריפה על המערכת ועל הפוליטיקאים, בחר מנהיג החסידות להעביר מסר מפייס ומפתיע כלפי הציבור הישראלי הכללי. הוא הדגיש בפני שומעיו כי אין להסתכל על הרוב החילוני והמסורתי בארץ כעל אויבים או מקטרגים.

"עלינו לדעת ולשנן, כדי שלא לקטרג חלילה על יהודים, שבעצם רוב תושבי המדינה מעריכים את הדת, את התורה ואת הציבור החרדי", אמר האדמו"ר.

"גם אם הם עצמם אינם שומרי תורה ומצוות כרגע, הם רוצים שצאצאיהם יישארו יהודים ומבינים שללא התורה אין לנו זכות קיום. מי שמנסה להסית את הציבור נגדנו הוא קומץ קטן של שונאי דת שאוחזים בכלי התקשורת וההשפעה ומציגים מצג שווא כאילו דעתם היא דעת הרוב".

האדמו"ר אף שיתף את הקהל בשיחות שקיימו עסקני הקהילה עם כוחות המשטרה שאבטחו את האירוע, וטען כי רבים מהשוטרים חשים מבוכה נוכח תפקידם באירועים מסוג זה: "סיפרו לי שבפגישות התיאום, רוב השוטרים הביעו צער והתנצלו על כך שהם נאלצים לשמור על מי שנשלח לכלא במקום להעריך את לומדי התורה".