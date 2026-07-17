מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את התיקון לחוק תקשורת דיגיטלית עם גופים ציבוריים, המבטיח כי מאות אלפי מחזיקי הטלפונים הניידים ה"כשרים" בישראל לא יישארו מאחור בעידן הדיגיטלי.

הצעת החוק, אותה יזם סגן שר התקשורת ישראל אייכלר מיהדות התורה והוביל חבר הכנסת ינון אזולאי מש"ס, עברה ברוב של 16 תומכים, ללא מתנגדים או נמנעים.

החוק החדש מגיע כדי לתקן עיוות מתמשך שנוצר בעקבות המעבר המהיר של גופים ממשלתיים לשירותים דיגיטליים מבוססי מסרונים.

מעבר זה הותיר מאות אלפי אזרחים, ובראשם מחזיקי המכשירים הכשרים החסומים לחלוטין לקבלת הודעות כתובות, בנתק בירוקרטי מוחלט.

במקרים רבים, חוסר הנגישות הזה הוביל להחמצת מועדים, לקנסות מיותרים ולאובדן זכויות כספיות מול הרשויות.

על פי ההסדר החדש, כאשר רשות המסים, המוסד לביטוח לאומי ורשות האוכלוסין וההגירה ישלחו הודעות דיגיטליות רשמיות לאזרחים, הן יחויבו להמיר אותן למסר קולי מוקלט עבור מי שמחזיק בטלפון נייד שאינו מקבל מסרונים.

כדי לוודא שהמידע אכן מגיע ליעדו, המערכת הממשלתית תידרש לקבל אישור קבלה מהנמען או לבצע מספר סביר של ניסיונות חיוג חוזרים. בנוסף, האזרחים יוכלו להאזין שוב להודעה הקולית במשך שלושים ימים לפחות ממועד שליחתה על ידי חיוג חוזר למספר שממנו היא נשלחה.

החוק החדש מציג גם בשורה לאוכלוסיות נוספות, וקובע חובה לאסוף נתונים ולבחון את הנגשת השירותים הדיגיטליים הללו גם בשפות ערבית, אמהרית ורוסית.

כדי לאפשר למשרדי הממשלה להיערך מבחינה טכנולוגית, נקבעה בחוק תחולה מדורגת לפיה בתוך שנתיים תושלם חובת ההנגשה הקולית עבור לפחות שישים אחוזים מהשירותים הדיגיטליים הנפוצים, ובתוך שלוש שנים יושלם המהלך במלואו בכל שלושת הגופים הציבוריים הללו.

סגן שר התקשורת ישראל אייכלר, בירך על המוגמר וציין כי מדובר בבשורה חשובה ביותר לציבור הנשמע לגדולי התורה ומתנזר מהטכנולוגיה הלא כשרה, שמגיעות לו כל הזכויות שמגיעות לכל אזרח אחר בישראל.