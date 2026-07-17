תושב עיבל: "באנו ליישב את הארץ" רועי חדי

ציון דרך נרשם אתמול (חמישי) בהתיישבות בצפון השומרון, עם עלייתן של המשפחות הראשונות לקרקע ביישוב החדש "עיבל". חברי גרעין ההקמה העבירו את הציוד ונכנסו למבנים שהוצבו בשטח.

בין העולים הבוקר היו יצחק ונאוה סמרלובסקי, הורים לארבעה ילדים. יצחק, פועל בניין במקצועו, שיתף בהתרגשות תוך כדי פריקת הציוד לביתם החדש: "ההרגשה טובה מאוד, מרגישים שמיישבים את הארץ ועולים להר הגבוה".

על האתגרים הכרוכים בהקמת יישוב מאפס הוסיף יצחק: "להגיע לפה זה לא פשוט. יש אתגרים - יישוב יותר מבודד, דרך קצת יותר מורכבת ביטחונית, ויש פה גובה, קור וחורף קשה, אבל אנחנו מוכנים להם. קודם כל באנו ליישב את הארץ, ודבר שני, להיות חלק מהתיישבות שצומחת, משהו חדש".

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, שליווה את הגרעין מיומו הראשון, הגיע לעיבל כדי ללוות את פריקת הציוד ולברך את החלוצים. "זה רגע גדול לכל אדם ציוני שאוהב את הארץ הזו, לראות יישוב חדש נולד במדינת ישראל. הקמת עיבל היא מענה ציוני הולם ותשובה של בנייה, פיתוח ועשייה בשטחי השומרון. אנחנו זוכים לכתוב פרק חדש ומפואר בהיסטוריה של ההתיישבות. האדמה הזו חיכתה ריקה לבנייה אלפי שנים - 600 משפחות יגורו כאן".

"הלב מתרחב לראות את משאיות הציוד עולות אל ההר, לראות את הילדים הראשונים שרצים בשבילים החדשים ואת החיים שמתחילים לפעום כאן מאפס", הוסיף דגן בהתרגשות. "לא באנו לכאן כעוברים ושבים - באנו כדי להכות שורש, לבנות בית ולהישאר לנצח. אנחנו מקימים כאן יישוב פורח שיאיר את כל האזור, וזה צעד ענק בדרך להרחבת האחיזה שלנו בצפון השומרון כולו".

הקמת היישוב מתבצעת כחלק מ"תוכנית ההתחברות" להקמת 19 יישובים חדשים בצפון השומרון, מהלך שאושר על ידי הקבינט המדיני-ביטחוני בהובלת השרים בצלאל סמוטריץ' וישראל כ"ץ.