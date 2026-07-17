היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, שיגרה פנייה רשמית לשרי הממשלה בעקבות פיזורה של הככנסת ה-25.

במכתבה מבהירה היועמ"שית כי המגבלות והכללים המיוחדים המאפיינים תקופת בחירות חלים על הממשלה כבר מעכשיו.

היא מדגישה כי במצב הדברים הנוכחי נדרשת מהשרים וממשרדי הממשלה מידה רבה של איפוק וריסון בקבלת החלטות מהותיות. "הממשלה הנוכחית נדרשת לאיפוק בהפעלת סמכויותיה בתקופה לגביה הצביעה הפסיקה על חשש מוגבר להעדפת האינטרס המפלגתי הצר על פני האינטרס הציבורי, וכן על חשש מפני יצירת עובדות מוגמרות אשר עלולות להעמיד את הממשלה הנבחרת בפני מצב בלתי הפיך".

בהרב-מיארה גם דורשת שכל החלטה שאינה קשורה לניהול השוטף תובא להתייעצות איתה ועם הייעוץ המשפטי. "לפיכך, בתקופה זו כאשר עומדות על הפרק החלטות בנושאים שאינם בגדר ניהול שוטף, על השרים (והרשויות המוסמכות האחרות במשרדי הממשלה) לערוך בדיקה מוקדמת בעניין זה מול היועץ המשפטי של המשרד הנוגע בדבר טרם קבלת החלטה".

היועמ"שית מסבירה כי ההגבלות הללו אינן תלויות אך ורק בהכרזה רשמית על מועד הבחירות או בפיזור הכנסת בפועל, אלא נכנסות לתוקף גם בשלב שבו ברור לכל כי הבחירות עומדות בפתח. "השיח הפוליטי שהתנהל בשבועות האחרונים באשר לאפשרות של הקדמת הבחירות, ואישור הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים וחמש בקריאה ראשונה במליאת הכנסת, הם שיקולים שיש להביאם בחשבון במסגרת הבחינה המשפטית הפרטנית של החלטות ופעולות שהתקבלו או נעשו בעת האחרונה, ובעת יישומן".

עוד נמסר במכתב כי בימים הקרובים יפורסמו הנחיות מפורטות ומסודרות מטעמה של היועצת המשפטית לממשלה, אשר יגדירו באופן מדויק את מגבלות העשייה הממשלתית בתחומי מפתח, דוגמת אישור החלטות ממשלה, קידום חקיקת משנה, מינוי בכירים לתפקידים ציבוריים, חלוקת תמיכות כספיות וחתימה על הסכמים בינלאומיים שונים.

בנוסף, פונה בהרב-מיארה למזכירות הממשלה ומנחה אותה להקפיד כי כל הצעת החלטה שתונח על שולחן הממשלה או ועדות השרים תלווה בחוות דעת משפטית. "אודה על הפצת מכתבי זה לשרים, ועל הקפדה מצד מזכירות הממשלה, בעת קביעת סדר יומן של ישיבות הממשלה ושל ועדות השרים בתקופה זו, כי חוות הדעת המשפטיות המצורפות להצעות להחלטה יכללו התייחסות למגבלות החלות על הממשלה בתקופה הנוכחית בהשם לב לכללי הריסון והאיפוק החלים. כמובן שנעמוד לרשותכם בכל שאלה בעניין זה ככל שיידרש".

השר איתמר בן גביר הגיב למכתב: "גלי, מבחינתך ממשלת המעבר החלה מיום השבעת הממשלה. לא ספרתי אותך אז, ואני לא סופר אותך גם היום. לצערי לא הקשיבו לי כשדרשתי לפטר אותך בהתחלה, אבל בקדנציה הבאה זה יהיה התנאי הראשון מבחינתי. קדימה, תתחילי לארוז. השינוי הגדול בדרך".