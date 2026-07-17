אופנהיימר נגד נרקיס חדשות 13

לקראת הפריימריז במפלגת הדמוקרטים, תקף המתמודד יריב אופנהיימר את יריבו נאור נרקיס בריאיון, והזהיר מפני בחירתו לכנסת. אופנהיימר אמר כי השניים מתמודדים "ראש בראש" על משבצת מרצ במפלגה.

לדבריו, החשש המרכזי שלו נובע מהתבטאויות קודמות של נרקיס ברשתות החברתיות. אופנהיימר אמר כי נרקיס כתב בעבר שהוא מוכן להצטרף לממשלת נתניהו, והוסיף, "יש מישהו מהדמוקרטים, מהמתפקדים הדמוקרטיים, שרוצה להכניס לכנסת אדם שאומר כמה פעמים שהוא רוצה להיכנס לממשלת נתניהו?".

עוד טען אופנהיימר כי נרקיס הגדיר את מרצ "מפלגה מתה", הציג עצמו כקפיטליסט, והתלבט בעבר בין הצטרפות למפלגות שונות. לדבריו, "אני אומר, תרוץ בישראל ביתנו. משהו פה מריח ומרגיש כמו כמעט הונאה", והוסיף כי מחנה השמאל כבר התאכזב בעבר מנבחרים שפעלו בניגוד לציפיות.

בהמשך הריאיון נשאל אופנהיימר גם על פעילותו הציבורית של נרקיס בתחום המאבק בכפייה הדתית. הוא השיב כי הוא עצמו תומך במאבק למען הלגיטימיות של הציבור החילוני, אך סבור שנרקיס "עושה את הדברים בצורה פרובוקטיבית, בצורה מטרילה ובצורה שאולי ישתמשו בה אחר כך במחנה השני".

אופנהיימר הוסיף כי מעבר לסגנון, הוא רואה קושי גם בפעילותו הציבורית של נרקיס בעבר. לדבריו, נרקיס היה מעורב ביוזמה בשם "יורדים לברלין", שלדבריו עודדה ישראלים לעבור לברלין ואף סייעה בכך, ותהה אם פעילות כזו עולה בקנה אחד עם ערכי מפלגת הדמוקרטים.