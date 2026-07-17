כתב אישום הוגש אמש (חמישי) לבית המשפט הצבאי נגד המחבל שאדי ג'ומעה, המפרט את מעורבותו הישירה ברציחתו של עידו זולדן הי"ד לפני קרוב לשני עשורים, בחודש נובמבר 2007.

הגשת כתב האישום התאפשרה בעקבות מעצר המחבל לפני כחודש וחצי בעיר קלקיליה, בפעילות משותפת של כוחות צה"ל, שירות הביטחון הכללי ויחידת הגדעונים.

מעצר זה בוצע מיד לאחר שג'ומעה שוחרר ממאסר ממושך שריצה בבתי הכלא של הרשות הפלסטינית, שם הוחזק מאז הפיגוע ועד לתקופה האחרונה.

מפרטי כתב האישום עולה תמונה קשה של תכנון קפדני ומארב מתוכנן בציר תנועה. "ב-19 בנובמבר 2007 חבר ג'ומעה לשני שותפים נוספים, ויחד הם גיבשו תוכנית פעולה מוגדרת לביצוע פיגוע ירי ממוקד נגד מתיישבים יהודים הנוסעים בצירים המרכזיים. הנאשם ושותפיו נסעו יחד במטרה להצטייד באמצעי לחימה ולהכין את הרכב שישמש אותם למילוט ולביצוע המשימה, תוך שהם מתאמים ומשוחחים ביניהם על אופן ביצוע הירי ועל האמצעים המדויקים שישמשו אותם לצורך כך", נכתב בכתב האישום.

עוד צוין כי "לאחר שלב ההכנות הלוגיסטיות, יצאו שלושת חברי החוליה לשטח במטרה לאתר כלי רכב שבהם נוהגים אזרחים ישראלים. חברי החוליה סיכמו ביניהם מראש כי הם יוודאו באופן מוחלט את זהותו היהודית של הקורבן בטרם יפתחו באש, והחלו לארוב לרכבים חולפים. לאחר שאיתרו את מכוניתו של עידו זולדן ז"ל, הם צמצמו טווח לעברו באמצעות רכבם. בשלב זה, אחד משותפיו של ג'ומעה ביצע ירי ישיר ומטווח קצר לעבר זולדן במטרה להביא למותו, ובעקבות הירי נהרג עידו זולדן ז"ל. מיד לאחר ביצוע הפיגוע נמלטו ג'ומעה ושותפיו מהזירה".

התביעה מייחסת למחבל עבירה של "גרימת מוות בכוונה בצוותא" - המקבילה לעבירת רצח.