נער בן 13 מצפת הובא אמש (חמישי) על ידי בני משפחתו למרכז הרפואי זיו במצב קשה, לאחר שפיתח תגובה אלרגית לחלב בעקבות אכילת קרטיב שהכיל, לדבריהם, שאריות חלב ללא ידיעתו.

במהלך הדרך לבית החולים הידרדר מצבו עד לכדי מצב מסכן חיים, עם קוצר נשימה ופריחה בכל גופו.

עם הגעתו הוכנס הנער בדחיפות למיון ילדים, שם קיבל טיפול רפואי ומצבו יוצב. לאחר שיצא מכלל סכנה הוא הועבר להשגחה ביחידה לטיפול נמרץ ילדים, וכעת מצבו מוגדר קל ויציב.

ד"ר דיאנה פאעור קאסם, מנהלת מיון ילדים במרכז הרפואי זיו, אמרה, "הגעה מהירה למיון היא בעלת חשיבות רבה ביותר בטיפול והצלת חיים במקרה של חשיפה למאכלים אלרגנים".

היא הוסיפה כי "במקרה הנוכחי, הזיהוי וההתערבות המהירים במיון, מצד הרופאים ד"ר רים עלי וד"ר עלאא גנאים, בשילוב עם הצוות הסיעודי של מיון ילדים, הצילה את חיי הילד".