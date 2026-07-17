שחר חסון ממשיך להוכיח שיש דברים שפשוט אי אפשר להתווכח איתם - למשל, היכולת שלו להצחיק.

בפעם השלישית ברציפות הוא נבחר לסטנדאפיסט השנה של גולשי mako, הישג שמגיע בדיוק בזמן, רגע לפני שהוא חוגג 50.

השנה האחרונה הייתה עמוסה עבור חסון: הופעות, "הזמר במסכה" והמון קטעים שהפכו לוויראליים ברשת. גם בדירוג עצמו לא נרשמו יותר מדי דרמות בצמרת - אודי כגן, דניאל כהן ומתן פרץ שמרו על המקומות שלהם, בעוד יונה קפח המשיכה לטפס והגיעה למקום החמישי.

אבל אם חשבתם שחסון יסתפק בגביע ובמחיאות כפיים, תחשבו שוב. אחרי שבשנה שעברה הבטיח שאם יזכה שוב יפנק את אנשי mako בגלידות, הוא באמת הגיע למשרדים עם צידנית מלאה. כי אם כבר לקיים הבטחות - עדיף שהן יהיו קפואות.

בריאיון שנערך מיד לאחר מכן, חסון הודה שהוא עדיין מופתע מכל זכייה. "זה כיף גדול, ואני באמת לא מצפה לזה", אמר, לפני שחזר מיד למצב סטנדאפיסט והסביר בחיוך שהסיבה שהקהל אוהב אותו היא כנראה "חוסר הבנה בקומדיה".

כדרכו, גם שאלה פשוטה על גלידה התפתחה במהירות לשיחה על גלידוניות, פפאיה וכל מה שביניהן - והזכירה למה כל ריאיון עם שחר חסון עלול להפוך למופע סטנדאפ קטן בפני עצמו.