ח"כ מיכאל מלכיאלי תקף במלים קשות את הפקידות המשפטית ואת מערכת המשפט בראיון לתוכנית "עניין אישי" בערוץ הכנסת.

"אי אפשר להגיד לנציגים 'אתם לא מייצגים את העם'. זו רמיסה של רצון העם. כשבאים פקידים ממשרד המשפטים לשר ועושים איתו משא ומתן 'תוריד את זה ובתמורה תקבל את זה' - איפה החוק כאן? אם זה לא חוקי - אל תעשה משא ומתן. אם זה חוקי - מי אתה שתתנגד?", תהה מלכיאלי.

לדבריו "הפקידים מתערבים בהחלטות ביטחוניות, כלכליות, דתיות, חברתיות, כי בא להם. אין להם דין וחשבון. הפקיד עושה מה שבא לו כי באג'נדה הפוליטית של החברים שלו זה לא מסתדר. זה לא נעים לומר מה שאני אומר, זה לא צריך להיות ככה, אבל זו התחושה של חלק גדול מהעם".

מלכיאלי ציין שאפילו בג"ץ הבין את הבעיה. "גם בית המשפט, שהוא לא סניף של הקואליציה הזו, החטיף פעם אחר פעם מכה לאלו שבחרו בצד הפוליטי. זה אומר שגם המקום הלא אובייקטיבי הבין שגם את טיפת הבושה האחרונה - איבדו".

עם זאת, כשנשאל לדעתו לגבי התנהלות בתי המשפט כלפי הציבור החרדי, השיב "אנחנו יודעים מראש מה תהיה ההכרעה של הדברים שמגיעים לבתי המשפט. הציבור החרדי כסקטור קטן יחסית לא מקבל את הסעד בבית המשפט. אנחנו יודעים מי החברים שלהם. זה לא אמור להיות כך - אבל זו המציאות. בית המשפט לא אובייקטיבי, אבל גם הוא הבין שיש גבול מול רמת הטירוף שהגיעו אליה הפקידים".