ח"כ מיכאל ביטון (כחול לבן) עלה לדוכן הנואמים בכנסת ביום הדיונים האחרון וביקש לפרגן לשר הנגב והגליל יצחק וסרלאוף.

"אני גאה לראות את השר וסרלאוף - כשאני מדבר על יכולת מהאופוזיציה להשפיע על מדיניות הממשלה. עשרות פעמים פניתי לשר - ומעולם לא השיב את פניי ריקם. כשביקשתי עזרה לפרויקטים ודברים חשובים בנגב ובגליל הוא הקשיב ואמר לראש המטה שלו ולכל החבורה - 'תעשו מה שביטון מבקש מכם'. זו גדלות, אדוני השר, וזה משהו נפלא", אמר ביטון.

הוא הוסיף "אנחנו לא יודעים מה ילד יום - אך רוצים אותך בממשלה הבאה כשר משמעותי. אתה עשית מאה אחוז ביצוע, עם מאה אחוז זמינות לשטח. אין שרים כאלה במדינה ואנחנו רוצים אותך הכי גבוה שיש - מוביל למען המדינה".

מיד אחריו עלה השר וסרלאוף להשיב. "מיכאל, אני יושב במליאה, שומע אותך ומתרגש מאוד. לא הרבה יודעים אבל בארבעה השנים האחרונות היו לי הרבה שיחות איתך, בייחוד מאז השבעה באוקטובר, איך אנחנו יכולים לעזור לשבורי לב".

וסרלאוף סיפר כי "ברגעים מאוד קשים, של משברים שלי, כשאני מסתובב בשטח ומתלבט אם להגיע ליישובי העוטף כי אני יודע שאחטוף, ואין לי אצל מי לפרוק ועם מי להתייעץ. היית לי אוזן קשבת ונתת את העצות הכי טובות שיש. כשר צעיר וחדש, שלא מכיר, לא יודע ומבין מספיק, כיבדת אותי".

"היה לנו שילוב ידיים נדיר ותמיד היה לך קשב וסבלנות אלי. נתת לי עצות של חבר. לא הרגשתי לרגע שאתה מנסה לקדם את עצמך או פועל למען עצמך. הכל בשיא הרגש. אני צריך להודות בכל יום על הזכות המשותפת שלנו לשרת את עם ישראל כל אחד בתפקידו", סיכם.