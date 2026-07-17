הרב מנחם מקובר התארח השבוע בפודקאסט של דביר עמר בערוץ 7, וסיפר על הדרך שהובילה אותו למיזם מנורת הזהב ברובע היהודי בירושלים, לצד פעילותו רבת השנים בתחום המקדש.

הרב מקובר, מחבר עשרות ספרים, חוקר תורת המקדש והקבלה, רב מכללת אמונה וראש המדרשה לידע המקדש, שיתף במסלול חייו יוצא הדופן - מנער חילוני מרמת גן, שלא ידע להבדיל בין סידור למחזור, ועד לאחד האנשים המזוהים ביותר עם העיסוק בתורת המקדש.

מעומק לבנון היישר לחדר הלידה: הרב אביחי לבנוני מישיבת בית אל, המשרת כמפקד בחטיבה 55 ונמצא בימים אלה בלבנון, קיבל השבוע שיחת טלפון מאשתו תמר, בתם של הרב איתן ושירה שנרב מלוד, שבישרה לו כי החלו הצירים.

הרב לבנוני התארגן במהירות ליציאה מלבנון, הספיק להגיע לבית החולים הדסה הר הצופים ולהצטרף לרעייתו ללידה, שבה נולדה להם בת בשעה טובה.

משפחת שנרב מסרה: "רנה שלנו הי"ד נרצחה בחודש אב, והקב"ה מנחם גם בחודש אב וימשיך לנחם את כל עם ישראל לגאולה השלמה, אמן".

הרב אביחי לבנוני צילום: ערוץ 7

המוזיקאי דניאל סעדון, בוגר ישיבת מרכז הרב, נישא השבוע לבחירת ליבו אורטל כובני באירוע שבו השתתפו רבים מעולם המוזיקה שבאו לשמוח עם הזוג.

את החתונה ליוותה להקת ג'עלה, ולצד בני המשפחה והחברים השתתפו גם גדול הזמר התימני ציון גולן, הפייטן בני ברדא, שיר דוד גדסי שליווה את החופה והפייטן משה חבושה שכובד בברכה בחופה.

עוד השתתפו הקלידן דוידי נחשון, הראפר קובי שמעוני (סאבלימינל), הראפר שי הורוביץ (שרק), וכן הפייטן דודו דרעי והזמרים יהודה סעדו, אביה שרמן ועוד.

שיר דוד גדסי בחופה ללא קרדיט

כ-500 מדריכים חדשים בתנועת הנוער אריאל סיימו השבוע את סמינריון ההדרכה במפקד חגיגי ברחבת הכותל המערבי, וצפויים להשתלב כמנהיגים בסניפי התנועה ברחבי הארץ.

מפקד מיוחד בכותל המערבי ללא קרדיט

ביישוב בני נצרים ציינו את יציאתו לגמלאות של הרב חנן ויזנר, לאחר ארבעים שנות הוראה בכיתה א'. במהלך שנותיו במערכת החינוך לימד בתלמודי התורה בעצמונה, נצרים, חולית, יבול ובני נצרים, והעמיד דורות של תלמידים.

לרגל סיום דרכו החינוכית נכתב לכבודו: "כל המלמד את בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו". עוד נכתב: "אשריך הרב חנן על מסירותך, סבלנותך, התמדתך ונעם הליכותיך עם תלמידיך. יהי רצון שה' יאריך ימיך בטוב ושנותיך בנעימים".

מסיבת הפרידה לרב ויזנר צילום: באדיבות המצלם

בישיבת "שבות ישראל" באפרת, מבית "מרכז הרב", חגגו מסיבת סיום הש"ס של תלמיד כיתה י"ב טוביה כהן, תושב רבבה. כהן החל ללמוד את הש"ס כבר בכיתה ט', במקביל ללימודיו הסדירים בישיבה. בין המשתתפים היו הרב רפאל אייפרס, מראשי רבני הולנד ומחשובי דייני אירופה, וכן האדמו"ר מקאליב.

סיום הש"ס צילום: באדיבות המצלם

בישיבת נחלת יוסף בשבי שומרון התקיים מעמד שבו סיים אלימלך שמידט את הש"ס בפעם השנייה, והוא בן 16 בלבד. אלימלך הוא בנו של הרב יעקב משה שמידט ונכדו של הרב יהושע מרדכי שמידט. ייחודו של המעמד הוא בכך שכבר בבר המצווה שלו סיים את הש"ס בפעם הראשונה, וכעת השלים אותו בשנית לאחר שנים של התמדה עקבית.

סיום הש"ס השני של אלימלך צילום: באדיבות המצלם

השר איתמר בן גביר השתתף בברית לבנה הבכור של שרה יהב, בתה של ח"כ לימור סון הר מלך. הברית נערכה באנדרטה לזכר סבו של התינוק, שולי הר מלך הי"ד, שנרצח בפיגוע טרור.

בן גביר בברית צילום: ללא קרדיט

במהלך הברית ראינו את הרבנית דבורה זרביב מברכת את בנה הדיין הלוחם הרב אבי זרביב. התינוק אלישיב שלום הוא נינה של הרבנית זרביב.

הרבנית זרביב עם בנה צילום: ללא קרדיט

הרב אריה שטרן השתתף במעמד "לחיים" לרגל הוצאת ספרו "שיחות בעקבות פירושי הרמב"ן", יחד עם עורכי הספר.

הרב אריה שטרן בלחיים צילום: ללא קרדיט

תלמידי הישיבה הגבוהה וישיבת ההסדר איתמר הגיעו להתברך ולשמוע דברי חיזוק מפי הראשון לציון, נשיא בית הדין הרבני הגדול והרב הראשי לישראל, הרב דוד יוסף.

תלמידי הישיבה בשיעור צילום: ללא קרדיט

תלמידי ישיבת ההסדר עכו יצאו לפני כשבוע לסיור חווייתי וערכי בבקעת הירדן ובעמק המעיינות, לקראת סיום זמן הקיץ. היום נפתח בתפילת נץ, ולאחר מכן יצאו למסלול בנחל הקיבוצים, שכלל הליכה במים, שיעורים ספונטניים וארוחת בוקר בשטח.

בהמשך ביקרו התלמידים בחוות "נווה רועים" שבצפון הבקעה, שם שמעו ממנהלי החווה על האתגרים היומיומיים ועל חשיבות המקום.