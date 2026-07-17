סקר "מעריב" שפורסם היום (שישי) מצביע על שינוי במפת המנדטים. מפלגת "יסודות ישראל" בראשות חילי טרופר ויועז הנדל עוברת לראשונה את אחוז החסימה עם ארבעה מנדטים, בעוד הליכוד ומפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט זוכות ל-22 מנדטים כל אחת.

מפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט יורדת בשני מנדטים ל-16. הדמוקרטים בראשות יאיר גולן עולים ל-11 מנדטים, ואילו ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן יורדת לתשעה מנדטים.

בגוש הקואליציה, הליכוד מתחזק במנדט ל-22, בעוד ש"ס ועוצמה יהודית יורדות לשבעה מנדטים כל אחת. יהדות התורה שומרת על שמונה מנדטים, והציונות הדתית נותרת עם ארבעה.

בקרב המפלגות הערביות, חד"ש-תע"ל יורדת לחמישה מנדטים ורע"ם נותרת עם חמישה. בל"ד וכחול לבן אינן עוברות את אחוז החסימה, עם 2% ו-1.7% בהתאמה.

בחלוקה לגושים, קואליציית נתניהו עומדת על 48 מנדטים, בעוד האופוזיציה הציונית, כולל מפלגת טרופר והנדל, מגיעה ל-62 מנדטים. המפלגות הערביות מחזיקות יחד בעשרה מנדטים.

עוד עולה מהסקר כי 83% ממצביעי מפלגות האופוזיציה מתנגדים לצירוף המפלגות החרדיות לקואליציה שתקום לאחר הבחירות, לעומת 8% שתומכים בכך. בקרב מצביעי הקואליציה, 59% תומכים בצירוף החרדים ו-19% מתנגדים.

בנוסף, 55% מהישראלים השיבו כי אינם נותנים אמון ביכולת הממשלה לקבל את ההחלטות הנכונות עד יום הבחירות, לעומת 38% שהביעו אמון. הסקר נערך על ידי "לזר מחקרים" בראשות ד"ר מנחם לזר, בשיתוף פאנל המשיבים האינטרנטי All4Panel.