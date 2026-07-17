חשש לחטיפה. חמושים עלו ביום שישי על סיפונה של מכלית הכימיקלים "אסאנה" (Asana) והשתלטו עליה בעת שהפליגה מול חופה הדרומי של תימן.

על פי מידע שהתקבל ממקורות אבטחה ימיים, התוקפים הצליחו לעלות על כלי השיט ולקחת לידיהם את השליטה עליו באופן מלא.

נכון לשלב זה, טרם התבררה זהותם של החמושים העומדים מאחורי ההשתלטות, ולא נמסר כל מידע רשמי בנוגע למצבם של חברי הצוות השוהים על הסיפון.

נתוני מעקב ספינות מראים כי המכלית, שאינה נושאת דגל רשום ומאומת, הייתה בדרכה לנמל בוסאסו שבסומליה בעת שנשבתה. נסיבות האירוע המלאות עדיין אינן ברורות ולא פורסמו פרטים נוספים אודות השתלשלות המאורעות שהובילו לתפיסתה של המכלית.

במקביל לאירוע זה, דיווחה סוכנות הסחר הימי של בריטניה (UKMTO) על תקיפה נוספת באותו המרחב. על פי הודעת הסוכנות, כלי שיט שהפליג לכיוון מזרח במפרץ עדן הותקף על ידי גורמים בלתי מורשים. התקרית הזו התרחשה במרחק של כ-65 מיילים ימיים מדרום לנמל אל-מוקאלה שבתימן.