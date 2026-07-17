מליאת הכנסת אישרה הלילה (חמישי), רגע לפני פיזורה, בקריאה ראשונה את הצעת החוק של ח"כ אליהו רביבו (הליכוד) להקמת מרכז ממלכתי להנצחת פועלו ומורשתו של רבי נחמן מברסלב.

ההצעה אושרה לאחר שעברה בקריאה הטרומית בשבוע שעבר והוכנה בוועדת החינוך, התרבות והספורט בראשות ח"כ צבי סוכות.

על פי הצעת החוק, יוקם תאגיד ציבורי ייעודי שיפעל לשימור, מחקר והנגשת מורשתו של רבי נחמן מברסלב לדורות הבאים. המרכז יכלול מכון מחקר, ארכיון ומוזיאון, ויעסוק באיסוף, תיעוד, שימור והנגשת כתביו, פועלו ומשנתו באמצעות מחקר, חינוך, הסברה ופעילות ציבורית.

יוזם ההצעה, ח"כ אליהו רביבו, אמר, "אין ייאוש בעולם כלל. המשפט הזה שטבע רבי נחמן היווה עבורי מצפן לאורך שנות כהונת הכנסת הנוכחית, תזכורת מתמדת שגם מול אתגרים, קשיים ומאבקים ציבוריים, אסור לוותר וחייבים להמשיך לפעול בנחישות".

סוכות, בירך על קידום ההצעה ואמר, "זהו צעד משמעותי בדרך להבטחת שימור והנגשת מורשתו של אחד מגדולי הרוח והאמונה בעם היהודי, שהשפעתו חוצה מגזרים וגבולות ומלווה מיליוני יהודים בארץ ובעולם". עוד הוסיף כי, "רבי נחמן אמר את המשפט שהפך למוטו עבור רבים בעם ישראל 'אין ייאוש בעולם', והשבוע ראינו דוגמה מוחשית לכך".

עם פיזור הכנסת, המשך הליך החקיקה יימשך בכנסת הבאה. הצעת החוק תידרש לעבור בקריאה השנייה והשלישית לפני שתיכנס לספר החוקים.