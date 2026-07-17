ראש ישיבת אלון מורה ורב השומרון, הרב אליקים לבנון, בירך היום (שישי) על אישור חוק הכשרות בכנסת, והגדיר את השלמת החקיקה כציון דרך משמעותי בחיזוק מערך הכשרות הממלכתי בישראל.

בסרטון שפרסם אמר, "אני רוצה לברך את כנסת ישראל ואת עם ישראל על העברת חוק הכשרות המתוקן והמשופר".

לדברי הרב לבנון, מדובר במהלך שהבשיל לאחר יותר מעשור של עבודה מקצועית בארגון "כושרות". "אנחנו ב'כושרות' עובדים על החוק הזה כבר למעלה מעשר שנים. ניסינו לקדם אותו, ולא הצלחנו. שוב ושוב נתקלנו בקשיים ובמחסומים", אמר.

הרב לבנון ציין כי פריצת הדרך התאפשרה בזכות שיתוף פעולה בין גורמים שונים בממשלה ובכנסת. הוא הודה לשר האוצר בצלאל סמוטריץ', לחבר הכנסת אוהד טל ולמנכ"ל המשרד לשירותי דת, הרב יהודה אבידן, על חלקם בקידום החוק.

"ברוך השם שקמו אנשים טובים שנרתמו למשימה, ובכוחות משותפים הצליחו להעביר את החוק החשוב הזה", אמר הרב לבנון. לדבריו, "זה חוק שמוסיף תורה, מוסיף בריאות, מוסיף כשרות, מוסיף ישרות ומוסיף אמונה לעם ישראל".

את דבריו חתם בתקווה כי יישום החוק יתבצע באופן מיטבי וכי הציבור כולו ייהנה מפירותיו. "בעזרת השם החוק יתקבל באהבה וברצון, יוטמע על ידי כל הגופים הנדרשים, ונראה ברכה בכל מעשה ידינו", אמר, והודה לכל מי שפעל לאורך השנים לקידום החקיקה ולהשלמתה.