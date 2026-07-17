שנתיים וחצי לאחר מתקפת ה־7 באוקטובר, הוויכוח על תפקוד מערכת הביטחון באותו בוקר ממשיך להתנהל גם בקרב בכיריה לשעבר.

הפעם מצטרף אליו מפקד חיל האוויר לשעבר, אלוף (במיל') איתן בן אליהו, שטוען כי דווקא הזרוע שנבנתה להגיב במהירות למצבי חירום לא הייתה זמינה בשעות הקריטיות. לדבריו, הלקח המרכזי הוא כי יש להבטיח שלפחות חלק מהכוח האווירי יהיה בכוננות שתאפשר תגובה בתוך חצי שעה, גם במקרה של הפתעה.

את הדברים שאותם הביא העיתונאי גדעון אלון אמר בן אליהו בהרצאה שנשא לפני הצהריים במועדון המסחרי והתעשייתי במלון "הילטון" בתל אביב.

בן אליהו אמר כי, "חיל האוויר נבנה בצורה כזו שהוא יוכל להגיב מהר, אבל בבוקר ה-7 באוקטובר הוא לא היה". לדבריו, הדברים מלמדים על הצורך בהפקת לקחים מהמחדל.

בן אליהו הוסיף כי, "אחד הלקחים שיש להפיק מהמחדל של ה-7 באוקטובר הוא שהפתעה תמיד עלולה להתרחש ולכן לפחות חלק מהכח האווירי חייב להיות מוכן תוך חצי שעה". לדבריו, זהו אחד הלקחים המרכזיים שיש ליישם בעקבות האירועים.