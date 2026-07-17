צה"ל ושב"כ הודיעו כי אתמול (ה') תקפו במרחב חאן יונס את המחבל אנס מחמוד אחמד חמדאן, מפקד פלוגה בארגון הטרור הרצחני חמאס.

לפי ההודעה, חמדאן שימש כדמות מרכזית בהחזקת חטופים ברצועת עזה ובתהליך השבתם לישראל, והיה אחראי על התעמולה של הארגון בחטיבת חאן יונס.

עוד נמסר כי במשך שנים, ובמהלך המלחמה, שימש חמדאן כיד ימינם של בכירי הזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד דף וראפע סלאמה. בנוסף, היה מעורב באופן ישיר בהחזקת חטופים, היה אחראי על תיעוד החטופים במהלך טקסי השחרור, והיה מעורב גם בהחזקתו של אברה מנגיסטו לפני המלחמה.

בצה"ל ובשב"כ ציינו כי בתקופה האחרונה עסק חמדאן בהכשרת מחבלים וניסה לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. עוד נמסר כי הוא היווה איום על הכוחות הפועלים ברצועת עזה וחוסל בתקיפה מדויקת מהאוויר.

בהודעה המשותפת נמסר עוד כי מדובר ב"סגירת מעגל ערכית וחשובה מול מחבל שלקח חלק בתכנון, באבטחת בכירי חמאס האמונים על טבח 7 באוקטובר". עוד נמסר כי כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם, וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.