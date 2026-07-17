משבר חריף בין רשות המסים לעיריית בני ברק: במכתב חריף ששיגר מנהל רשות המסים, שי אהרונוביץ, לראש העיר חנוך זייברט, הודיעה הרשות כי היא מפסיקה, בשלב זה, את פעילות קרן הפיצויים בעיר - בעקבות שתי תקיפות אלימות של עובדי רשות המסים במהלך ביצוע עבודתם.

על פי המכתב הותקפו באלימות עובדי רשות המסים שהגיעו לעסק בעיר במסגרת עבודתם, ונזקקו לחילוץ על ידי שוטרי משטרת ישראל.

עוד נכתב כי שבוע קודם לכן אירע מקרה דומה, שבו הותקפו עובדים נוספים של הרשות ונאלצו אף הם להיות מחולצים בידי המשטרה.

ברשות המסים מציינים כי למרות חומרת האירועים, עד כה לא פרסמה עיריית בני ברק הודעת גינוי לאירועי האלימות.

בשל כך הודיע מנהל הרשות כי עובדי רשות המסים לא ישובו לפעול בעיר, והורה לאנשי קרן הפיצויים לחדול ממתן שירותים בבני ברק. לפי המכתב, ההחלטה תישאר בתוקף עד שראש העיר יפרסם הודעת גינוי פומבית, שתופץ גם בכלי התקשורת החרדיים ובעיתונות המקומית, ובה יביע התנגדות ברורה לאלימות כלפי עובדי ציבור וקריאה לשמירה על שלטון החוק.

ברשות המסים מבהירים כי מדובר בצעד שנועד להבטיח את ביטחונם של העובדים, לאחר שלטענתם הותקפו פעמיים בתוך זמן קצר במהלך מילוי תפקידם בעיר.