בארגון חוננו טוענים כי מצבו של טל ינון דרדיק, חוואי מבנימין העצור בעקבות צו מנהלי שהוצא נגדו, ממשיך להידרדר במהלך שביתת רעב שבה הוא מצוי זה היום ה־12.

לפי הארגון, הבוקר פונה דרדיק למרפאת בית המעצר במגרש הרוסים לאחר שסבל מהתעלפויות חוזרות.

עו"ד נתי רום מארגון חוננו ביקר את דרדיק בבית המעצר במגרש הרוסים, שם הוא מוחזק בעקבות צו מנהלי שהוצא נגדו בידי אלוף פיקוד המרכז, אבי בלוט. בארגון מסרו כי ההתעלפויות החלו אתמול, וכי הבוקר הוא נבדק במרפאת בית המעצר.

עו"ד רום אמר לאחר הביקור, "אני יוצא כעת מביקור לפני שבת אצל העצור טל ינון דרדיק, ששובת רעב כבר 12 יום. טל כזכור נעצר לאחר שקיבל צו דרקוני ולא ישים מאלוף הפיקוד. זה כואב לראות את התופעה הזאת, תופעה שמתגברת של צווים דרקונים ואפילו גם לא ישימים כלפי מתיישבים ללא משפט. ישנם דרכים אחרות ואסור אסור להשתמש בצווים האלה והדבר הזה חייב להיפסק".

בארגון חוננו הוסיפו כי דרדיק, תושב חווה בבנימין ואב לארבעה, נעצר לפני כשבועיים בטענה שהפר צו מנהלי. לטענת הארגון, מדובר בצו הכולל מעצר בית מלא בבית חמותו, אישה אלמנה וחירשת, מבלי שיודעה על כך, ומאז מעצרו הוא שובת רעב במחאה על הצו המנהלי.