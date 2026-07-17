טיסת ישראייר 116 מלונדון לישראל, שהייתה אמורה להמריא אמש, לא יצאה לדרכה בעקבות תאונה שאירעה במהלך גרירת המטוס.

רכב שירות של שדה התעופה פגע במטוס וגרם לנזק שמנע את הפעלת הטיסה.

לאחר פינוי אזור התאונה הורדו הנוסעים מהמטוס, הועברו לטרמינל והמתינו לקבלת כבודתם. ישראייר דאגה להסעות ולבתי מלון עבור הנוסעים.

נוסעים שבחרו להסדיר לעצמם פתרונות לינה באופן עצמאי קיבלו הודעה כי יזכו להחזר עבור לינה, נסיעות ומזון, בהתאם לנהלי החברה.

מישראייר נמסר כי החברה פועלת מול כלל הגורמים הרלוונטיים במטרה להפעיל טיסת חילוץ במהלך היום ולהשיב את הנוסעים לישראל בהקדם האפשרי. עוד נמסר כי נוסעים שומרי שבת יוחזרו לישראל ביום ראשון.

החברה התנצלה בפני הנוסעים על אי הנוחות שנגרמה בעקבות האירוע, שלדבריה אינו בשליטתה. בישראייר הדגישו כי החברה ממשיכה ללוות את הנוסעים עד להשבתם ארצה וכי בטיחותם וביטחונם עומדים בראש סדר העדיפויות.