אייל גולן: החלטתי שלא לנסוע השבת מתוך האינסטגרם

הזמר אייל גולן סיפר כי לאחר שיעור תורה שנערך בביתו קיבל על עצמו שלא לנסוע בשבת.

לדבריו, ההחלטה התקבלה לרפואת הרב דב קוק המאושפז בבית החולים פוריה בטבריה בעקבות סיבוך נשימתי חריף.

גולן קרא לציבור לקבל גם הוא קבלה טובה למטרה זו.

גולן אמר כי בתו אלין היא שיזמה את שיעור התורה בבית. הוא הודה לה על כך ואמר, "אז השבוע ביתי הצדיקה אלין ארחה לי כאן בבית שיעור תורה, ובסוף השיעור אני יצאתי החוצה, ולקחתי על עצמי השבת הזאת לא לנסוע".

גולן פנה לציבור וביקש להצטרף ליוזמה, "אז לרפואת הרב קוק, אני מבקש מכל אחד ואחד מכם, קחו על עצמכם משהו, השבת לרפואת הרב קוק, אני לקחתי על עצמי לא לנסוע". הוא חתם את דבריו, "תודה לבת שלי הצדיקה אלין, שזיכתה אותי, תודה".