אנדי ברנהאם נבחר היום (שישי) ליו"ר מפלגת הלייבור, מפלגת השלטון בבריטניה, ובכך השלים את השלב האחרון בדרך לכניסתו לתפקיד ראש הממשלה.

בהתאם לנוהל החוקתי בממלכה המאוחדת, ביום שני צפוי ברנהאם להתמנות רשמית לתפקיד ולהחליף את קיר סטארמר, שהודיע על פרישתו.

ברנהאם נחשב במשך שנים לאחד הפוליטיקאים המתונים בלייבור, ולא השתייך באופן מובהק לאגף השמאלי של המפלגה. הוא כיהן בעבר כשר הבריאות, שר התרבות ושר בממשלות הלייבור של טוני בלייר וגורדון בראון, ולאחר מכן כראש עיריית מנצ'סטר רבתי במשך כמעט עשור.

ברנהאם, שכיהן בשנים האחרונות כראש עיריית מנצ'סטר רבתי, הגיע לבחירה לאחר שהבטיח את תמיכתם של מאות מחברי הפרלמנט מטעם הלייבור, מה שהותיר אותו כמועמד היחיד במרוץ לראשות המפלגה. בנאום שנשא לאחר ההכרזה התחייב לפעול להשבת אמון הציבור במערכת הפוליטית, לחזק את האזורים שמחוץ ללונדון ולהוביל שינוי במדינה.

ביחס לישראל אמר ברנהאם בעבר כי בכוונתו להגביר את הלחץ על ממשלת ישראל, לרבות בחינת צעדי סנקציות נוספים נגד יחידים וגופים ושקילת איסור על מסחר עם התנחלויות בלתי חוקיות. לדבריו, "אנחנו צריכים לעשות יותר כדי להפעיל לחץ על ממשלת ישראל... הממלכה המאוחדת הייתה איטית מדי בקריאה להפסקת אש. אנחנו צריכים לעשות יותר עכשיו כדי לחזק את הגישה שלנו."

עם זאת, ברנהאם נמנע מלקבוע כי ישראל ביצעה רצח עם בעזה, ואמר כי ההכרעה בנושא נתונה לבתי המשפט הבין־לאומיים ולא לפוליטיקאים. לדבריו, קיימות "ראיות הולכות וגדלות על פשעי מלחמה שבוצעו לכאורה", אך רק הערכאות המשפטיות המוסמכות יכריעו בסוגיה.

לצד הביקורת על מדיניות ישראל, ביקש ברנהאם להרגיע את הקהילה היהודית בבריטניה והדגיש כי הוא מגנה באופן חד־משמעי את מתקפת חמאס ב־7 באוקטובר. "אין סתירה בין גישה של אפס סובלנות לאנטישמיות ולדרוש דין וחשבון מממשלת נתניהו. אני תמיד אנקוט גישה הוגנת ומאוזנת ואתמוך במה שנכון", אמר.