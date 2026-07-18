שחקן פאודה מגיב לאיזנקוט באדיבות המצולם

רואד עאזר, שחקן ערבי-ישראלי שגילם מחבל נוח'בה בסדרת הטלוויזיה "פאודה", פרסם סרטון שבו תקף את ההשוואה שערך יו"ר מפלגת ישר, גדי איזנקוט, בין הפעיל יוסף חדאד לח"כ מנסור עבאס.

בסרטון אמר עאזר, "איזנקוט, נראה לי קצת התבלבלת בהשוואה שלך בין יוסף חדאד למנסור עבאס". הוא הוסיף, "כל אחד מכל צד בפוליטיקה יגיד לך את זה. זה גזענות נטו".

עאזר המשיך, "רק בגלל ששניהם מהחברה הערבית, יעני ערבים, אתה משווה ביניהם? חדאד עשה צבא, נפצע, התגייס לדוברות למען המדינה. ומה מנסור עשה באותו זמן? הצטלם עם חמאסניקים?".

"קודם כול תעשה שיעורי בית וכמה שאני מעריך אותך, ואני מעריך אותך הרבה, אתה לא רוצה שנשווה אותך לגולדקנופף".

גדי איזנקוט על יוסף חדאד חדשות 13

איזנקוט כאמור עורר סערה לאחר שבריאיון לחדשות 13 נשאל האם הוא פוסל שותפות קואליציונית עם יו"ר רע"ם מנסור עבאס.

איזנקוט השיב כי אינו פוסל, והוסיף כי "הליכוד עם הציניות שלו הרי חותם היום על יוסף חדאד כחבר כנסת, הוא לא אומר, הוא ערבי, אני לא אשב איתו. ולכן זו שיטת נתניהו של הפרד ומשול. להוציא מהמחנה 21% מאזרחי ישראל הערבים".

בתגובה פרסם פעיל ההסברה יוסף חדאד תגובה שבה תקף את דבריו של איזנקוט. חדאד תהה, "אתה משווה ביני למנסור עבאס כי שנינו ערבים? הרי מלבד הזהות הערבית אין בינינו כלום משותף. אתה גולנצ'יק, גדי - גם אני. אז אתה משווה בין גולנצ'יק נכה צה"ל לבין מי שלא מסוגל לקרוא לחמאס ארגון טרור? אתה משווה ביני, שהקמתי עמותה ערבית-ישראלית שדוגלת בשותפות ועושה הסברה למען המדינה, לבין מנסור עבאס שהמפלגה שלו מחוברת לעמותת סיוע 48 שהעבירה לפי תחקירים שפורסמו כספים לארגוני טרור כולל חמאס?"

"אין שום דבר שמקשר ביני לבין מנסור עבאס ושאף אחד לא ינסה להלבין ולהכשיר אותו על הגב שלי... אני מתנגד נחרצות לדרך של המפלגות הערביות, אני מאמין שלא צריך לשבת איתן - צריך להעיף אותן".

תא"ל במיל' עופר וינטר הגיב: "ההשוואה בין יוסף חדאד, אדם אוהב ישראל, לוחם צה"ל שנפצע בקרב, ונלחם למען מדינת ישראל גם בזירת ההסברה במשך שנים בכל רחבי העולם, לבין מנסור עבאס ממפלגה שהיא נציגת האחים המוסלמיים בכנסת, זו גם תועבה וגם גזענות".

לדבריו, "ההשוואה בין שניהם רק כי שניהם ערבים היא כל כך מנותקת מהמציאות. היא מראה על תפיסת עולם שגויה ואי הבנה בסיסית, מי איתנו ומי נגדנו".