לרגל הילולת האר"י הקדוש החל הערב צפויים עשרות אלפי מתפללים להגיע לצפת ולפקוד את ציונו של מגדולי המקובלים בעם ישראל. במסגרת אירועי ההילולה יתקיים בשעה 23:00 מעמד הדלקה ותפילה לגאולה בציונו של האר"י הקדוש. במעמד צפויים להשתתף רב העיר צפת, הרב שמואל אליהו, לצד רבני העיר. האירוע הוא חלק ממוקדי ההילולה שאליהם צפויים להגיע אלפי משתתפים במהלך הערב והלילה. לקראת ההילולה נפגשו לשיחה הרב שמואל אליהו, הרב דוד פוטש ודוד שוקן. השלושה עסקו בתורת הקבלה ובמורשתו הרוחנית של האר"י הקדוש, שחותמה ניכר עד היום בעולם היהודי כולו.

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