כלי רכב של צבא לבנון על במהלך השבת על מטען בדרום לבנון. כתוצאה מהפיצוץ נהרג חייל צבא לבנון ושניים נוספים נפצעו.

לפי הודעת צה"ל, לאחר בדיקה התברר כי לא מדובר במטען צה"לי, אלא במטען שככל הנראה הונח על ידי ארגון הטרור חיזבאללה. עוד נמסר כי האירוע התרחש במרחב אלמנצורי, בתוך המרחב הביטחוני שבדרום לבנון.

בצה"ל הדגישו כי במרחב שבו אירע הפיצוץ לא נכחו כלל כוחות צה"ל בתקופה האחרונה. עוד נמסר כי כלי הרכב של צבא לבנון נכנס למרחב הביטחוני ללא תיאום מראש עם צה"ל, כנדרש בהתאם למנגנון התיאום הקיים.

צה"ל קרא לאזרחים ולכוחות המצויים באזור להימנע מהגעה למרחבים שבהם חיזבאללה ממשיך להוות איום. בנוסף, נמסר כי יש לתאם תנועות מראש כמקובל, למען הביטחון.