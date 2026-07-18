בהמשך להצהרות הממשלה על הקמת גרעיני נח"ל באזור, תתקיים מחר (ראשון) צעדה לניסנית, דוגית ואלי סיני בהשתתפות אלפי בני אדם.

לצעדה צפויים להצטרף 23 שרים וחברי כנסת, לצד ראש עיריית שדרות אלון דוידי, משפחות שכולות, פצועי מלחמה, משפחות גרעיני ההתיישבות ונציגי תושבי עוטף עזה והדרום.

לדברי המארגנים, הצעדה נועדה לתרגם את ההצהרות המדיניות על חידוש ההתיישבות בעזה לצעדים מעשיים בשטח.

האירוע יתקיים תחת הקריאה "ניסנית, דוגית, אלי סיני - עכשיו!", כהמשך לדברי ראש הממשלה כי "צריך לעשות ולא לדבר", ולהצהרות שר הביטחון ישראל כ"ץ ושר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' בנוגע להקמת גרעיני נח"ל והשלמת ההיערכות התכנונית.

עד כה אישרו את השתתפותם השרים ניר ברקת, בצלאל סמוטריץ', איתמר בן גביר, עמיחי אליהו, עמיחי שיקלי, מאי גולן, עידית סילמן, שלמה קרעי וסגן השר אלמוג כהן. כמו כן ישתתפו חברי הכנסת אריאל קלנר, אביחי בוארון, עמית הלוי, משה פסל, אלי דלל, צגה מלקו, חפיף עבד, לימור סון הר-מלך, שמחה רוטמן, צבי סוכות, אוהד טל, מיכל וולדיגר ומשה סולומון.

בתנועת נחלה רואים בצעדה ביטוי לשילוב בין ההצהרות המדיניות לבין ההיערכות בשטח. יו"ר התנועה, דניאלה וייס, אמרה, "ההצהרות החשובות של ראש הממשלה, שר הביטחון ושר האוצר והפעילות הנחושה בשטח שלובות זו בזו ומחזקות זו את זו. כשהדרג המדיני מצהיר שיש לפעול ולעשות, והשרים מאשרים שהתשתיות מוכנות, הגרעינים החלוציים ולוחמי הנח"ל משדרות ומכל הארץ הם המענה המעשי המיידי בשטח.

צעדת האלפים תאחד את כלל הכוחות - מהציבור הרחב, דרך נבחרי הציבור ועד המשפחות השכולות ותושבי העוטף כדי לממש את המטרה המשותפת ולחדש את ההתיישבות היהודית בחבל עזה, החל מהתוחמת הצפונית".

בקרב משפחות גרעיני ההתיישבות מדגישים את תחושת השליחות ואת החיבור בין שירות המילואים לבין חזון ההתיישבות. רס"ן (במיל') אלירן נחום, תושב העוטף וחבר גרעין "חלוצי עזה" של תנועת נחלה, אמר, "ב-6 השנים האחרונות העוטף הוא הבית שלי ושל משפחתי. בטבח שמחת תורה גרנו במושב שוקדה ושמעתי מקרוב את התופת בקיבוץ בארי, ק"מ וחצי מאיתנו. יצאנו להגן על העוטף, נכנסנו לעזה, ומאז עברתי כבר 750 ימי מילואים.

מאז אותו יום נורא ועד היום אנחנו מלאים תחושת אחריות לעתיד העם והמדינה ורוצים להבטיח לילדים שלנו ביטחון אמיתי. יש רק דרך אחת המובילה להכרעה וביטחון - והיא התיישבות יהודית חזקה וקבועה בתוך עזה. אנחנו, למעלה מ-1,300 משפחות גרעיני ההתיישבות, דורשים להתחיל בתוחמת הצפונית, הנושקת ליישובי צפון העוטף. צה"ל הכריז שהתוחמת בשליטה צבאית מלאה. התמיכה במהלך גורפת מקיר לקיר - כולל שר הביטחון. אני קורא לציבור להצטרף אלינו למען עתיד מדינת ישראל".

גם בארגוני המילואימניקים רואים בחידוש ההתיישבות חלק מהפקת הלקחים של המלחמה. יו"ר "המילואימניקים - דור הניצחון", גלעד אך, אמר, "3 שנים אחרי השבעה באוקטובר כבר ברור שלטבח הגדול בתולדות המדינה יש סיבה ישירה אחת: תוכנית ההתנתקות של שרון, האשלייה שעיוורה את ממשלת ישראל בשנת 2005, המחשבה שאם ניתן לגרועים שבאויבינו מדינה ללא יהודים זה ירגיע את תאוות הרצח שלהם - הביאה להקמת מדינת טרור, שהפנתה את כל משאביה לתכנון רצח יהודים המוני.

התיקון הישיר לשחיתות מוסרית זו הוא ביטול ההתנתקות והחזרת ההתיישבות היהודית לרצועת עזה. אין צודק ודחוף מכך, ויפה שעה אחת קודם".

בפורום הגבורה אומרים כי הצעדה מבטאת את המשך דרכם של הלוחמים שנפלו במערכה. יו"ר הפורום, איציק פיטוסי, אביו של סמ"ר ישי פיטוסי הי"ד וחבר בגרעין ההתיישבות יש"י, אמר, "אנחנו יוצאים לצעדה הזאת בשם בנינו ובנותינו, אשר הגנו ומסרו את נפשם למען ארץ ישראל.

הם יצאו לקרב במטרה לנצח את האויב ולהביא ביטחון לאזרחי ישראל. המשפחה שלנו ממגורשי גוש קטיף, בני ישי היה דור רביעי בגוש. ניצחון הוא התיישבות וחזרה לאדמותינו בכל רצועת עזה. רק כך יגיע ביטחון לעוטף ישראל ולכל הארץ".

גם בקרב פצועי המלחמה קוראים לציבור להצטרף לצעדה ורואים בה חלק ממטרות הלחימה. יו"ר פורום פצועי המלחמה, כפיר זר, שנפצע באורח אנוש ברצועת עזה לפני כשנתיים, אמר, "עם ישראל היקר. אנו, הלוחמים שנפצעו במלחמה, אנחנו שאיבדנו חלקים מגופנו ונושאים איתנו את פצעי הנפש מהקרבות, קוראים לכם - עם ישראל נמצא בשעת מבחן, בה הוא נדרש להחליט אם מלחמת חרבות ברזל הופכת לעוד סבב מול החמאס, או שהפעם אנחנו מכריעים. ביום ראשון נצעד כולנו לחבל עזה ונדרוש מממשלת ישראל להתחיל וליישב ביהודים את המקומות שנעקרנו מהם לפני למעלה מ-20 שנה, ולצעוד קדימה - עד הניצחון, עד ההתיישבות!".