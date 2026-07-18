עמיר בניון: "לא אצביע לאף אחד חוץ מביבי" מתוך "אופירה, אוחנה, סרי", קשת 12

הזמר עמיר בניון הצהיר כי גם כיום אין בכוונתו להצביע לאף מועמד מלבד ראש הממשלה בנימין נתניהו.

בריאיון לאופירה אסייג סיפר על עמדותיו הפוליטיות, על ילדיו שבחרו ללכת בעקבותיו בעולם המוזיקה ועל ההתמודדות עם ההתמכרות לאלכוהול.

בניון, שלא הסתיר לאורך השנים את דעותיו הפוליטיות למרות הביקורת שספג, אמר באופן חד-משמעי, "אני לא אצביע לאף אחד חוץ מביבי". לדבריו, "אני רק מדמיין אנשים אחרים במקומו שם והמצב היה הרבה יותר גרוע".

בהמשך הסביר את עמדתו והוסיף, "איך אמר טראמפ, 'אם לא ביבי, לא הייתה לכם מדינה'". לצד זאת הדגיש כי תמיכתו אינה נובעת מעיסוק אינטנסיבי בפוליטיקה, "זה לא שאני מבין גדול בפוליטיקה ובאמת הפסקתי להתעניין, אבל לא מוצא למי להצביע".

בהתייחסו לביקורת שספג לאורך השנים על עמדותיו, אמר בניון כי אינו רואה סיבה להסתיר את דעותיו. "אני יכול להגיד לך 'אני לא יודע למי, לא יודע למה', אבל זה לא נחמד להסתתר כל הזמן. אני לא עשיתי איזה משהו לא בסדר, שאלת אותי למי אני מצביע, אז אני אומר שנראה לי שזה הכיוון".

בריאיון התייחס בניון גם לחייו האישיים. הוא סיפר כי אף שאינו מגדיר את עצמו כאדם שמח, הוא שלם יותר עם עצמו כיום, ואמר, "בלי המוזיקה הייתי אומלל לגמרי, לקחו לי את המוזיקה, לקחתם לי הכל. המתנה הזאת שקיבלתי, אסור לזנוח אותה, זה מה שמחזיק אותי".

על ילדיו אמר, "הילדים שלי זה הדבר הכי יקר לי בעולם, שתי המתנות הכי יפות שקיבלתי מהקדוש ברוך הוא". הוא הוסיף כי בתו נעמי "כותבת, מלחינה, שרה", ובנו ישראל הוא "פסנתרן, אבל הוא עוד חבוי כזה, ביישן, אבל נראה לי שהם בדרך".

בניון התייחס גם לגירושיו ולהתמכרות לאלכוהול שממנה נגמל. "אני נוטה להסתכל רק על הצד שלי, על ה'פאקים' שלי במערכת היחסים, אני יודע איפה אני לא בסדר", אמר, ובהמשך שיתף על תהליך הגמילה, "אפשר להיגמל אם מאוד רוצים. ביום שאסלח לעצמי, כנראה זה היום שבו אני אקום בבוקר מבסוט".