יומיים אחרי שמכבי ת"א זכתה בתואר הראשון של העונה, אלוף האלופים כשגברה על הפועל באר שבע, הערב (מוצאי שבת) היה זה תורה של התל אביבית הנוספת, הפועל ת"א לנצח את משחקה הרשמי הראשון לעונת 2026/27.

היה זה מול היריבה המושבעת מירושלים, סגנית האלופה בית"ר כאשר השתיים נפגשו במסגרת משחק האירופאיות באצטדיון מרים שבנתניה.

בית"ר הופיעה למשחק הערב בסגל חסר, בעוד האדומים מת"א פתחו במערך התקפי כזה שהניב להם את שער היתרון בדקה ה-19.

בית"ר לא ויתרה וכעבור 4 דקות השוותה משער של קאלו.

במחצית השניה חלוץ הרכש הוותיק שון וייסמן עלה להופעת בכורה וכבש כבר לאחר מספר דקות כשכבש בפנדל את המהפך של בית"ר שנדמה הייתה בדרך לניצחון.

או אז הגיעה הדקה ה-98, ערבוביה בהגנת בית"ר הסתיימה בשער שיוויון דרמטי של דניאל דאפה שקבע תיקו 2:2 בתום הזמן החוקי ושלח את שתי הקבוצות לדו-קרב פנדלים.

בפנדלים שחקני בית"ר היו לא מדוייקים והפועל ת"א היא זו שניצחה בתום דרמה גדולה.

הפועל מנצחת את בית"ר במשחקן הראשון לעונה ומעפילה לחצי גמר גביע הטוטו בכדורגל. רמז לעתיד לקרות העונה?