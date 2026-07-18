יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, החריף את המתקפה על ראש הממשלה בנימין נתניהו ועל שותפותיו לקואליציה, והעלה שורת טענות חריפות בריאיון ל"פגוש את העיתונות", לקראת מערכת הבחירות הקרובה.

במהלך הריאיון טען ליברמן כי קיים חשש לשימוש פוליטי בשירות הביטחון הכללי במהלך מערכת הבחירות. "יש ניסיון להפעיל את שירות הביטחון הכללי במערכת הבחירות הזאת כנגד יריבים פוליטיים, כנגד כלי תקשורת 'לא ידידותיים' להגדרתו, ואסור שזה יקרה", אמר. עוד קרא לעובדי השב"כ לתעד כל פנייה פוליטית שתגיע אליהם.

ליברמן מתח ביקורת חריפה גם על התנהלות הממשלה, וכינה חלק ממהלכיה "חקיקה בנוסח טאליבאן". לדבריו, "אותה ברית המשתמטים של יצחק גולדקנופף, אריה דרעי ונתניהו, פוגעת בביטחון המדינה ובצה"ל יותר מאיראן, חמאס, חיזבאללה וחות'ים ביחד".

בהמשך תקף את ש"ס ואת יו"ר המפלגה אריה דרעי, וכן את הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט. "אני לא מבין את הרצון הזה להכשיר את ש"ס ואת אריה דרעי", אמר והוסיף כי "הרצון להכשיר אותם נובע מחוסר ניסיון וחוסר ידע של איזנקוט".

ליברמן הבהיר כי ישראל ביתנו לא תצטרף לממשלה שתכלול את ש"ס או יהדות התורה. "קואליציה איתם - שישכחו מישראל ביתנו. אסור שזה יקרה", אמר. בנושא הגיוס חזר על דרישתו לשירות חובה לכלל האוכלוסייה והצהיר כי מוסדות שלא ילמדו לימודי ליבה לא יקבלו תקצוב מהמדינה. בתגובה לריאיון תקף השר עמיחי שיקלי את ליברמן וכתב כי מדובר ב"האשמה הזויה וחמורה", תוך שדחה את טענותיו בדבר שימוש פוליטי אפשרי בשב"כ.

הליכוד הגיב "בניגוד למפלגה של ליברמן שהיא דיקטטורה, הליכוד בראשות רה"מ נתניהו היא מפלגה דמוקרטית. ליברמן שהדמוקרטיה זרה לו, מדבר מהרהורי ליבו ומאמץ את שיטות השמאל אליו הצטרף. נתניהו כבר הוכיח בכל מערכות הבחירות נאמנות להליך הבחירות וכיבוד תוצאות הבחירות. אפשר רק לדמיין מה יקרה אילו השב"כ יהיה כפוף לליברמן אפילו ליום אחד: סכנה ממשית לכל אזרח בישראל".