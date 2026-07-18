במערכת הביטחון בוחנים הטלת מגבלות נרחבות על הטסת רחפנים אזרחיים במרחב האווירי של ישראל, על רקע החשש מהתרחבות האיום מצד איראן ושלוחותיה.

המהלך נבחן כחלק מהיערכות לתרחישים ביטחוניים שונים, לאחר שבשנים האחרונות הפכו כלי הטיס הבלתי מאוישים לאחד מאמצעי הלחימה המרכזיים של ציר הטרור בהובלת טהרן.

הסוגיה כבר נדונה בקבינט המדיני-ביטחוני, לאחר שמערכת הביטחון הציגה לשרים את תמונת המצב ואת האתגרים המבצעיים שמציב איום הרחפנים. בשלב זה טרם התקבלה החלטה סופית, אולם במערכת הביטחון ממשיכים לבחון חלופות שונות להתמודדות עם האיום.

גורמי ביטחון מציינים כי אחד הקשיים המרכזיים הוא היכולת לזהות ולסכל בזמן אמת רחפנים קטנים בעלי חתימה נמוכה, העלולים לשאת חומרי נפץ או לשמש לאיסוף מודיעין. ניסיון העבר מלמד כי רחפנים מסוג זה כבר שולבו על ידי חיזבאללה, החות'ים וארגונים נוספים הנתמכים בידי איראן במסגרת ניסיונות לפגוע בכוחות צה"ל וביעדים אסטרטגיים.

בישראל מעריכים כי במקרה של עימות רחב יותר, איראן עשויה להפעיל את שלוחותיה במקביל ממספר זירות - לבנון, סוריה, תימן ואף רצועת עזה - בניסיון להציף את מערכות ההגנה האווירית באמצעות שילוב של טילים, רקטות ורחפני נפץ. איום זה מחייב את מערכת הביטחון להתאים את תפיסת ההגנה למציאות המשתנה ולהיערך גם לאיומים קטנים וקשים יותר לאיתור.

במערכת הביטחון בוחנים האם הגבלת השימוש ברחפנים אזרחיים תסייע לצמצם את מרחב הפעולה של גורמים עוינים, ולאפשר לכוחות הביטחון לזהות במהירות כל כלי טיס בלתי מזוהה שיחדור למרחב האווירי של ישראל. צעד כזה עשוי גם להפחית את הסיכון לניצול רחפנים אזרחיים לצורכי ריגול, איסוף מודיעין או ביצוע פיגועים.

לצד השיקולים הביטחוניים, ברור כי החלטה מסוג זה תשפיע על ציבור רחב של מפעילי רחפנים, ובהם צלמים, כלי תקשורת, חקלאים, חברות תשתית ובעלי רישיון להפעלת כלי טיס בלתי מאוישים. אם תתקבל החלטה, היא צפויה להיות מלווה בהנחיות מפורטות ובמנגנון שיאפשר פעילות חיונית באישור הגורמים המוסמכים.

בשנים האחרונות הפכה איראן למעצמת רחפנים אזורית, כשהיא מפתחת ומפיצה מגוון רחב של כלי טיס בלתי מאוישים עבור צבאה ועבור ארגוני הטרור הפועלים בחסותה. השימוש הנרחב ברחפנים בזירות הלחימה השונות ממחיש כי מדובר באיום מתפתח, המחייב את ישראל להיערך מבעוד מועד ולהמשיך לחזק את יכולות ההגנה, ההתרעה והסיכול מול אחד האתגרים הביטחוניים המשמעותיים של השנים האחרונות.