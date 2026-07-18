השר סמוטריץ' בחוות גלעד דוברות

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' השתתף הערב (מוצאי שבת) בהערכת מצב בחוות גלעד, עם מפקד אוגדת איו"ש תא"ל קובי הלר, ממ"ז שומרון ניצב משה פינצ'י, מפקד כב"ה, ראש מועצת שומרון יוסי דגן יו"ר ועמ"ש חוץ וביטחון לענייני יו"ש ח"כ צבי סוכות, ויו"ר היישוב משה חכמון.

13 בתים נשרפו בשריפת הענק שפרצה בשבת ויישוב שלם פונה.

שר האוצר הנחה את בכירי מס רכוש לשלוח שמאים באופן מיידי לתיעוד הנזקים לצורך מתן פיצויים, זאת לצד מתן מענה מיידי למשפחות התושבים ובחינת פתרונות קבע באופן מיידי. דגן הודה לשר על הסיוע לתושבים, ובשעה זו הם מקיימים שיחות עם התושבים במטרה לסייע לנפגעי השריפה הקשה.

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"אנחנו מבקשים בראש ובראשונה לשלוח חיבוק גדול מאוד לתושבי חוות גלעד שהתמודדו בגבורה עצומה עם השריפה הקשה בשבת ועם לא מעט נזקים, בתי מגורים, ועסקים שנשרפו", אמר השר.

"ברמת הממשלה והרשות המקומית אנו פועלים באופן מיידי כדי ללוות את התושבים ולעטוף אותם. יש לנו מחויבות חד משמעית לוודא שחוות גלעד כיישוב גדל ומתפתח ומשתכלל. אנחנו לומדים כרגע את האפשרויות, ונלווה את התושבים לאורך הדרך. אנחנו בונים את ההתיישבות כרצועת הביטחון של מדינת ישראל".

השריפה בחוות גלעד צילום: קובי ריכטר/ כבאות והצלה לישראל

ראש מועצת שומרון יוסי דגן אמר: "אני מודה לך שהגעת לכאן כדי לחזק את התושבים. נמצאים כאן מאות אנשים שעבדו לאורך כל אחר הצהריים. זה אירוע גדול, אירוע קשה מאוד. מבחינתנו, איך שאנחנו רואים את זה, זה ודאי שזה כתוצאה עם מעשי ידי אדם. אנחנו מחזקים את זה כחשד סביר, מאוד ביותר, שמדובר בהצתה". דגן הבהיר כי ישנם כשלושים מבנים שנפגעו, כמעט כולם של משפחות, שנשרפו כליל, וכן עסקים שנשרפו כליל, ותשתיות שנהרסו כמעט לחלוטין. "אנחנו מצפים ממדינת ישראל לפעול בכל הכוח, ללמוד איך אנחנו משקמים את התשתיות של היישוב הזה".

משה חכמון, יו"ר היישוב חוות גלעד, אמר: "היום היה לנו עוד אירוע של אירוע ענק של חלק מטרור ההצתות שפגע גם בנו עכשיו ביישוב בצורה משמעותית. אנחנו רוצים להודות לכל מי שנרתם לאירוע הזה: למועצה, לכוחות, לכבאים, למתנדבים לכל מי שבא וגם לכל מי שיעזור לנו כרגע לצאת מהאירוע הזה. למדינה, לשר ולראש המועצה שמגיעים לפה ורואים איך להירתם ואיך לעזור בשיקום של היישוב".

אש בחוות גלעד צילום: TPS

יו"ר ועדת המשנה של חוץ וביטחון לענייני יו"ש ח"כ צבי סוכות הוסיף, "תושבי חוות גלעד הם החלוצים ששומרים על מדינת ישראל, הם שישבו פה במסירות נפש, מחזיקים את האדמות, ומפתחים פה עסקים. בכל שנה אנחנו חווים בכל האזור הזה טרור הצתות בקיץ, והשבת זה קורה בחוות גלעד. אנחנו דורשים מהמשטרה והשב"כ למצות עד תום את החקירה, ולמצוא איך השריפה התחילה. אנחנו כמדינה צריכים למצוא את האפשרות איך אנחנו נותנים גב לחלוצים האלה ששומרים על מדינת ישראל".

אשת התקשורת, יעל שבח, חשפה עם צאת השבת כי אחד הבתים שנשרפו כליל בשריפה שפרצה בחוות גלעד, הוא ביתה. שבח, אלמנתו של הרב רזיאל שבח שנרצח בפיגוע הירי ליד חוות גלעד, כתבה ברשתות החברתיות: "שבוע טוב. למי שיכול להרשות לעצמו. הייתה שריפה. שריפה. הבית כבר איננו. אנחנו בסדר. תודה לכולם על הדאגה. אין לי מה לומר. ואין לי בית".

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