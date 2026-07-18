שלושה צעירים, שני אחים תושבי יפו וחברם מבת ים, נעצרו לאחר שהתפרעו במטוס בנתב"ג זמן קצר לפני ההמראה, סירבו להישמע להוראות צוות האוויר ותקפו שוטרים שהוזעקו למקום.

במהלך האירוע נפצעו ארבעה שוטרים, ובמשטרה מייחסים לחשודים תקיפת שוטרים והפרעה לפעילותם.

על פי הודעת המשטרה, צוות המטוס דיווח כי השלושה התנהגו באופן שהעלה חשש לשלומם של הנוסעים והצוות, והגדיר אותם כמי שעלולים להוות סכנה במהלך הטיסה. בעקבות הדיווח עלו שוטרי מרחב נתב"ג למטוס בניסיון להוריד את החשודים, אולם הם סירבו לשתף פעולה.

במהלך המעצר התפתח עימות אלים, שבמהלכו, על פי המשטרה, תקפו החשודים את השוטרים, נשכו חלק מהם וקיללו אותם. ארבעה שוטרים נפצעו באירוע ופונו לקבלת טיפול רפואי. עוד נמסר כי במהלך האירוע אמר אחד החשודים לשוטרת: "הלוואי שיקרה לכם 7 באוקטובר".

במשטרה הדגישו כי שוטרי נתב"ג נאלצו להשתמש בכוח לצורך השלמת המעצר לאחר שהחשודים התנגדו לפעילות האכיפה. השלושה הועברו לחקירה, ובכוונת המשטרה להביאם לבית המשפט בבקשה להאריך את מעצרם.

החשודים שוחררו הערב למעצר בית למרות בקשת המשטרה להאריך את מעצרם ב-9 ימים. עורך דינם ווליד כבוב מסר: "טענת החשודים התבררה כנכונה. בית המשפט השתכנע, כפי שנטען מלכתחילה, שהחשד מופרך וכי אין לו כל קשר למציאות".