פיקוד המרכז של ארצות הברית הודיע כי היום בשעה 18:00 (שעון החוף המזרחי בארה"ב) החלו כוחות אמריקאיים בגל תקיפות אוויריות חדש נגד איראן.

לפי ההודעה, התקיפות בוצעו בהתאם להוראת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

בהודעת פיקוד המרכז נמסר כי מטרת התקיפות היא להחליש את יכולתה של איראן לאיים על השיט המסחרי במצר הורמוז. עוד צוין כי המהלך נועד להעניש במהירות את כוחות משמרות המהפכה האסלאמית.

התקיפות, לפי ההודעה, באו בעקבות מתקפות נגד אנשי שירות אמריקאים בירדן אמש. לא נמסרו פרטים נוספים על היקף התקיפות או על יעדיהן.

סוכנות הידיעות האיראנית הרשמית IRNA דיווחה כי מספר פיצוצים נשמעו בעיר הנמל בנדר עבאס ובאי קשם הסמוך לה.

במקביל למבצע התקיפות, ארצות הברית ממשיכה לחזק את נוכחותה הצבאית במזרח התיכון.

לפי דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", וושינגטון תגברה את מערך מטוסי הקרב באזור באמצעות מטוסי F-16 שהועברו מבסיס שפאנגדאלם שבגרמניה ומטוסי F-35 חמקניים שהגיעו מבריטניה. על פי הדיווח, בין משימותיהם האפשריות של המטוסים נמנית תקיפת מערכי מכ"ם איראניים המשמשים להפעלת טילי קרקע-אוויר.

במקביל, ארצות הברית מעבירה לישראל מטוסי תדלוק נוספים, אשר יוצבו בבסיסי חיל האוויר. בצה"ל אישרו כי המהלך נעשה במסגרת שינוי ההיערכות האמריקנית באזור ובתיאום עם ישראל, והבהירו כי ההחלטה להציב את המטוסים בבסיסי חיל האוויר, ולא בנמל התעופה בן גוריון, התקבלה משיקולים מבצעיים ומתוך רצון לצמצם את ההשפעה על התעבורה האזרחית.

עוד נמסר כי אנשי הצוותים האמריקניים ביקשו תחילה לחנות בנתב"ג בשל קרבתו לתל אביב, אך לבסוף הוחלט כי ישהו בבסיסי חיל האוויר. בהתאם לכך, יופעל עבורם מערך הסעות שיאפשר להם להגיע לעיר בשעות הפנאי.