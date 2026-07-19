בן שני נולד הלילה (ראשון) לבנו של שר האוצר ולכלתו - בניה ותמר סמוטריץ'.

בניה סמוטריץ' חובק ילד בימים בהם הוא משתקם מפציעה קשה אותה ספג במהלך המלחמה בלבנון.

משפחת סמוטריץ' כתבה: "הרחמן הוא ישלח לנו את אליהו הנביא זכור לטוב ויבשר לנו בשורות טובות ישועות ונחמות. מזל טוב לבניה ותמר להולדת הבן! כי הרבית טובות אלי, כי הגדלת חסדך עלי! ישמח האב הגיבור ביוצא חלציו ותגל אמו הגיבורה בפרי בטנה. עם ישראל חי!".

השר עצמו הוסיף: "‏בניה נפצע קשה בקרב רק לפני כמה חודשים, וברוך השם קיבלנו אותו חזרה בנס. רויטל ואני חזרנו היום למסדרונות של ביה"ח המצוין הדסה עין כרם - אבל הפעם בשביל לחבוק את הנכד המתוק שלנו, הבן של בניה ותמר היקרים. תמר הגיבורה ובניה הגיבור, אנחנו אוהבים אתכם ושמחים איתכם מאוד! עם ישראל חי".

השר סמוטריץ' סיפר בכנס "בניין שלם" על פציעתו של בנו הלוחם, שליוותה אותו ואת רעייתו לאורך השנה האחרונה והודה לה על ההתמודדות המשותפת.

נאומו של השר נפתח במחיאות כפיים ממושכות באורך קרוב לדקה של אלפי הנוכחות באולם בבנייני האומה, כשלאחר מכן כאמור הודה השר לרעייתו רויטל, ולתמר כלת בנו הפצוע.

"אם אתם זוכרים", שיתף השר, "בשנה שעברה עמדתי כאן וביקשתי בהתרגשות לומר תודה לרויטל, רעייתי. והאמת, תחשבו מה עברנו מאז שנה שעברה עם הפציעה של בניה והפינוי מהבית. אני מתחבר רגע לאירוע הזה, ואומר לכם על עצמי: בלי רויטל, בלי העוגן, בלי הבית, בלי העוצמה, בלי התמיכה, לא יכולתי לעשות את מה שאני עושה".

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מיד לאחר מכן לקול תשואות הקהל סמוטריץ' אמר בהתרגשות "אני רוצה לומר תודה לעוד אישה גיבורה, תמר, רעייתו של בנייה. אמא לנווה, שעם בעל פצוע קשה בתקופה מאתגרת עושה את הכל בגבורה ובעוצמה".

"אלה נשות עם ישראל בכל הדורות, שבזכותן נגאלנו ובזכותן עתידים להיגאל. נשות המגוייסים והמילואימניקים, נשות תלמידי החכמים והאברכים, נשות אנשי הציבור, ונשות הציבור", הוסיף השר.