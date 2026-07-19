האגודה היהודית בטהרן פרסמה הודעה חריגה ולא שגרתית, המורה לחברי הקהילה היהודית באיראן להימנע לחלוטין מהגעה למתחם קבר מרדכי ואסתר בעיר המדאן.

לפי ההודעה הרשמית של הקהילה, האתר נסגר לציבור באופן מיידי ועד להודעה חדשה בשל "עבודות תיקונים ושיפורים מתמשכים במתחם".

עד לאחרונה, נדרשו חברי הקהילה לתאם מראש כל ביקור באתר ההיסטורי מול הנהגת הקהילה בטהרן. אולם, בנוסח המכתב הנוכחי הובהר באופן חד-משמעי כי "בנסיבות הנוכחיות, גם תיאום זה אינו אפשרי", ועל כן מתבקש הציבור שלא להגיע לעיר כלל.

למרות הגרסה הרשמית המדברת על עבודות תחזוקה, מקורות המעורים בנושא טוענים כי הרקע האמיתי לסגירת האתר הוא ביטחוני, ונובע מאיומים ממשיים שהתקבלו מצד גורמים קיצוניים במדינה.

החשש המרכזי הוא מפני פגיעה במבקרים או במבנה עצמו, במיוחד לאור העובדה שנאסרה כניסה באופן גורף ללא אפשרות לקבלת אישורים מיוחדים.

אין זו הפעם הראשונה שמתחם הקבר עומד במרכז המתיחות. בשנים האחרונות הפך האתר יעד למספר פעולות מחאה והתנכלויות על רקע המצב הביטחוני במזרח התיכון: שבועיים לאחר פרוץ מלחמת "חרבות ברזל" נערכה במקום הפגנה שבמהלכה נשרף דגל ישראל, ובאפריל 2024 אף תועדו קיצונים מיידים בקבוקי תבערה לעבר המתחם לאחר שהניפו עליו את דגל פלסטין.

גורמים מקומיים מציינים כי רוב תושבי המדאן דווקא מסייעים בשמירה על המקום הקדוש, וההתנכלויות מובלות על ידי קבוצות קיצוניות שוליים במטרה ללבות שנאה.