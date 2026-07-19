הרב ברוך וידר, ראש ישיבת הכותל, ספד בישיבת הכותל להרבנית נעמי הדרי והגדיר אותה כדמות מרכזית שליוותה את ישיבת הכותל במשך עשרות שנים.

"שותפה מלאה עשרות שנים בבניין הישיבה, ולא הסתפקה בתמיכה מן הצד אלא הייתה מעורבת גם עד הפרטים הקטנים", אמר הרב.

עוד אמר כי לצד שותפותה במפעלו של הרב חיים ישעיהו הדרי, הייתה שותפה גם לתורת הישיבה ולרוחה. "אני לא יכול לשכוח גם את שותפותה בתורת הישיבה. כמעט עד ימיה האחרונים הייתה שותפה בהרגשה מאוד מאוד עם בית הישיבה ונשיאה בעול", אמר, והוסיף כי תמיד ידעה להעניק תחושת קרבה ואחריות משותפת.

משם עבר הרב וידר לעסוק בשאלה מה גורם לאדם לחיות מתוך עשייה ואחריות, ומה מוביל דווקא לפסיביות ולאדישות. אף שטבע האדם נמשך אל המנוחה, ייעודו האמיתי הוא להיות שותף בעשייה ובבניין, שכן "אדם לעמל יולד", והאדישות היא מן האיומים הגדולים ביותר על כל חברה.

בהמשך הציג הרב וידר את הרעיון שלמד מהרב יהושע ויצמן, "שותף או לקוח", ואמר כי קיימים בעולם שני סוגי אנשים. "יש אנשים שהם מתנהגים כמו לקוחות, ויש אנשים שמתנהגים בעולם כמו שותפים", אמר, והסביר כי הקב"ה ברא את האדם כדי "להיות שותף במעשה שמים וארץ", ולא רק ליהנות מן המציאות.

כדי להמחיש את הדברים הביא משל על אדם הקונה חטיף שאינו ערב לחיכו. "הלקוח" פשוט מחליף מוצר ואינו חש אחריות, ואילו "השותף" מבקש לשפר, לתקן ולהשקיע משום שהדבר שייך גם לו. אותו עיקרון נכון גם בישיבה, במשפחה, בצבא ובחברה כולה, שכן "אכפת לו, הוא שותף".

הרב וידר הדגיש כי תלמיד ישיבה הרואה בעצמו שותף לא יברח כאשר אינו מרוצה מפרט כזה או אחר, אלא יפעל כדי לחזק את המקום. "זה הישיבה שלו. הוא ישתדל לחזק את האווירה, הוא ימצא את הדרך להתפלל, הוא חלק, הוא שותף".

הוא טען כי גישת הלקוח עלולה ללוות את האדם גם בחייו האישיים. "הוא יעמול בתיקון הבית והמשפחה" - כך תיאר את דרכו של השותף - בעוד שהלקוח עלול להמשיך ולחפש תמיד מקום אחר, מסגרת אחרת או פתרון אחר במקום לתקן את המציאות שבתוכה הוא חי.

בהמשך הרחיב כי אותה תפיסה נכונה גם ביחס למדינה ולצבא. "זו המדינה שלו, זה הצבא שלו", אמר, והדגיש כי השותף אינו נוטש את המערכת אלא נושא באחריות ומבקש לתקן אותה מבפנים מתוך תחושת שליחות.

לקראת סיום חזר הרב וידר לדמותה של הרבנית נעמי הדרי וקשר בינה לבין המסר כולו. "הרבנית הדרי, אני חושב שהיא הייתה שותפה", אמר, והוסיף כי לאורך השנים הרגיש את מסירות הנפש שלה ואת המקום שתפסה מאחורי מפעלו של הרב הדרי, מתוך עשייה שקטה ומתמדת למען הישיבה.