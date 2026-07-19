בשיעור מקיף שעסק ביחס הראוי לטלפונים ניידים, התייחס הרב אר'לה הראל, ראש ישיבת מוריה בגבעת שבעת הרועים, להבדלים שבין מכשירי נוקיה, סמארטפונים, מכשירים מסוננים ואמצעי תקשורת שונים.

עבורו שאלת השימוש בסמארטפון היא "שאלת הדור", משום שמדובר במהפכה טכנולוגית המשפיעה על כל תחומי החיים.

הרב תיאר כיצד הסמארטפון משלב בתוכו יתרונות עצומים לצד סכנות גדולות. "יש בו המון, המון, המון חול, וגם המון, המון, המון קודש", אמר, אך הוסיף כי לצד זאת "יש בו המון, המון, המון טומאה, בכמויות ובאיכויות שלא היו מעולם".

הרב הראל הבחין בין מכשירי הטלפון הפשוטים לבין הסמארטפונים. במכשירים הפשוטים עיקר השימוש הוא לשיחות ולהודעות, ולעיתים גם לשמיעת שיעורי תורה, בעוד שרוב היתרונות הקיימים כיום - הן בענייני חול והן בענייני קודש - מצויים דווקא במכשירים החכמים.

כדוגמה לתועלת שבסמארטפון הזכיר הרב הראל את אפליקציות הניווט ואת האפשרות לחסוך זמן רב באמצעותן. הוא סיפר גם על רופא המבצע ביקורי בית, שמצליח להגיע לעשרות מטופלים בפרק זמן קצר בזכות מערכת המשלבת ניווט, עומסי תנועה ותעדוף רפואי. "זה אפילו קודש, זה לא סתם חול".

לצד ההכרה ביתרונות, הדגיש הרב הראל כי הגישה העקרונית צריכה להיות דחיית השימוש בסמארטפון ככל האפשר. "לדחות, לדחות, לדחות. ככל שאפשר יותר לדחות, כך יותר טוב", אמר, והוסיף כי לדעתו אין מקום להחזיק סמארטפון לפני הנישואין: "עד אז אין סמארטפון. אין סמארטפון בשום פנים ואופן".

גם לאחר שנוצר צורך ממשי במכשיר, הציג הרב שורת כללים מעשיים: שימוש בסינון המחמיר ביותר, העדפת מסך קטן, צמצום מספר האפליקציות, הימנעות מוואטסאפ ככל האפשר או שימוש בו ללא התראות ורק לצרכים הכרחיים. "הכלל הבסיסי צריך להיות כמה שפחות", תוך ניסיון לצמצם את התלות במכשיר וביישומיו.