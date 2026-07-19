כתמי רטיבות, קילופי צבע, עובש, ריח לא נעים או חשבון מים גבוה מהרגיל הם רק חלק מהסימנים לכך שקיימת תקלה במערכת המים. בעבר, כדי לגלות את מקור הבעיה היה צורך לשבור קירות, להרים ריצוף ולפתוח אזורים נרחבים. כיום ניתן לבצע איתור נזילות במצלמה תרמית בצורה מדויקת, מהירה וברוב המקרים ללא הרס מיותר.

לאחר שמאתרים את מיקום התקלה, ניתן במקרים רבים לבצע גם תיקון צנרת ללא הרס. השילוב בין ציוד מתקדם, ניסיון מקצועי ושיטות תיקון חדשניות מאפשר לטפל בנזילות ובכשלים בצנרת תוך צמצום משמעותי של הנזק למבנה.

מהו איתור נזילות במצלמה תרמית?

מצלמה תרמית היא מכשיר מתקדם שמציג הבדלי טמפרטורה על גבי קירות, תקרות ורצפות. כאשר מים חמים או קרים דולפים מתוך צינור נסתר, הם עשויים לשנות את הטמפרטורה באזור שמסביב לצינור. המצלמה קולטת את השינויים האלו ומציגה אותם בתמונה תרמית צבעונית.

באמצעות איתור נזילות במצלמה תרמית ניתן לסרוק את האזור החשוד ולזהות חריגות שעשויות להעיד על רטיבות, נזילה או הצטברות מים. הבדיקה אינה דורשת בדרך כלל שבירה של הקיר או פירוק הריצוף בשלב האבחון.

חשוב להבין שהמצלמה אינה רואה את המים עצמם ואינה מביטה דרך הקיר. היא מזהה את השפעת המים על הטמפרטורה של המשטח. לכן חשוב שהבדיקה תתבצע על ידי בעל מקצוע שיודע לפענח נכון את התמונה ולשלב אותה עם בדיקות נוספות בעת הצורך.

מתי כדאי להזמין איתור נזילה?

מומלץ להזמין בדיקה כאשר מופיעים סימנים המעידים על נזילה סמויה, ובהם:

• כתמי רטיבות על הקירות או התקרה.

• קילופי צבע, התנפחות טיח או התפוררות של הקיר.

• עובש וריח של לחות בחדרים.

• עלייה לא מוסברת בחשבון המים.

• ריצוף שמתנתק, משחיר או משנה את צבעו.

• ירידה בלחץ המים.

• שעון מים שממשיך להסתובב גם כאשר כל הברזים סגורים.

• רטיבות אצל השכנים בדירה שמתחת.

ככל שמטפלים בבעיה מוקדם יותר, כך ניתן לצמצם נזקים לרכוש, לתשתיות, לריהוט ולמערכות החשמל.

כיצד מתבצע איתור נזילות במצלמה תרמית?

בשלב הראשון בעל המקצוע בוחן את אזור הרטיבות ושואל שאלות על מועד הופעת הבעיה, מיקום הצנרת, צריכת המים ותיקונים קודמים שבוצעו בנכס. לאחר מכן מתבצעת סריקה באמצעות המצלמה התרמית.

במהלך הבדיקה נבחנים הבדלי הטמפרטורה בקירות וברצפה. לעיתים מפעילים מים חמים בצנרת כדי ליצור הבדל ברור יותר בין אזור תקין לבין אזור שבו קיימת דליפה. כאשר מתקבלת תמונה חשודה, ניתן להשתמש באמצעי בדיקה נוספים כדי לאמת את הממצאים.

בין האמצעים הנוספים ניתן למצוא מד לחות, בדיקת לחץ לצנרת, מצלמת סיב אופטי, מערכת אקוסטית לאיתור רעשי נזילה או החדרת גז ידידותי למערכת. הבחירה בשיטה תלויה בסוג הצנרת, במיקום התקלה ובמבנה הנכס.

היתרונות של איתור נזילות ללא הרס

היתרון המרכזי של איתור נזילות במצלמה תרמית הוא היכולת למקד את אזור התקלה לפני שמתחילים בעבודת התיקון. במקום לשבור מספר קירות או להרים שטח גדול של ריצוף, ניתן לפתוח במידת הצורך רק נקודה מצומצמת.

השיטה עשויה לחסוך זמן, כסף ועוגמת נפש. בנוסף, היא מאפשרת לקבל תמונה רחבה יותר של מצב הרטיבות במבנה ולא רק של המקום שבו מופיע הכתם לעין. לעיתים מקור הנזילה נמצא במרחק מסוים מהאזור הרטוב, משום שהמים נעים מתחת לריצוף או בתוך הקיר.

איתור מדויק מאפשר גם לבחור את שיטת התיקון המתאימה ביותר ולא להסתפק בפתרון זמני שאינו מטפל במקור הבעיה.

מהו תיקון צנרת ללא הרס?

תיקון צנרת ללא הרס הוא שם כולל למספר שיטות המאפשרות לתקן צינורות פגומים בלי לפרק שטחים נרחבים של קירות, רצפות או חצרות. במקום להחליף את כל קו הצנרת באמצעות חפירה ושבירה, ניתן לעיתים לתקן רק את החלק הפגום מתוך הצינור עצמו.

השיטות מתאימות בין היתר לסדקים, חורים, חדירת שורשים, חיבורים פגומים, קורוזיה מקומית ובעיות בצינורות ביוב וניקוז. עם זאת, לא כל תקלה מתאימה לתיקון ללא הרס, ולכן נדרשת בדיקה מקצועית לפני בחירת הפתרון.

שיטות נפוצות לתיקון צנרת ללא הרס

שרוול פנימי לצנרת

בשיטה זו מחדירים לתוך הצינור שרוול מיוחד הספוג בחומר מתקשה. השרוול נצמד לדפנות הצינור ויוצר למעשה צינור חדש בתוך הצינור הקיים. השיטה נפוצה בעיקר בתיקון קווי ביוב וניקוז.

תיקון נקודתי באמצעות פאץ'

כאשר התקלה נמצאת באזור קטן ומוגדר, ניתן להחדיר טלאי פנימי אל המקום הפגום. הטלאי מתקשה ונצמד לדפנות הצינור. זוהי שיטה יעילה במקרים שבהם אין צורך לשקם את כל קו הצנרת.

התזה או ציפוי פנימי

במקרים מסוימים ניתן לצפות את פנים הצינור בחומר ייעודי שיוצר שכבת הגנה ואיטום. השיטה תלויה בסוג הצינור, בקוטר שלו ובמצבו הכללי.

החלפת קו במסלול חלופי

כאשר לא ניתן לתקן את הקו הקיים, לעיתים אפשר להעביר צינור חדש במסלול חלופי ונגיש יותר. פתרון כזה עשוי לחסוך שבירה של שטחים גדולים, אף שהוא אינו מתאים לכל מבנה.

הקשר בין איתור מדויק לתיקון מוצלח

כדי לבצע תיקון צנרת ללא הרס בצורה נכונה, יש לדעת היכן בדיוק נמצאת התקלה ומהו סוג הנזק. איתור שגוי עלול להוביל לתיקון באזור הלא נכון, לבזבוז זמן ולחזרת הנזילה לאחר זמן קצר.

לכן מומלץ לבצע תחילה אבחון יסודי. איתור באמצעות מצלמה תרמית יכול לספק מידע חשוב על אזורי הרטיבות, אך במערכות ביוב או בצינורות עמוקים ייתכן שיהיה צורך גם בצילום פנימי של הקו.

לאחר שמתקבלת תמונה מלאה של התקלה, ניתן להחליט האם לבצע תיקון נקודתי, שיקום פנימי של הצינור, החלפת מקטע קצר או פתרון אחר.

האם המצלמה התרמית תמיד מספיקה?

מצלמה תרמית היא כלי יעיל מאוד, אך אינה מתאימה לבדה לכל מצב. תנאי מזג האוויר, חימום תת-רצפתי, בידוד, קרינת שמש ומכשירי חשמל עשויים להשפיע על התמונה התרמית. בנוסף, נזילה קטנה מאוד או נזילה שאינה פעילה בזמן הבדיקה עלולות להיות קשות יותר לזיהוי.

בעל מקצוע מנוסה לא מסתמך רק על הצבעים שמופיעים במסך, אלא בודק את התמונה ביחס למבנה, למיקום הצינורות ולמדידות נוספות. במידת הצורך ישלב מספר שיטות עד לקבלת אבחון אמין.

כמה זמן אורכת הבדיקה?

משך הבדיקה משתנה בהתאם לגודל הנכס, למורכבות מערכת הצנרת ולמספר האזורים החשודים. בדיקה בדירה קטנה ובאזור מוגדר יכולה להיות קצרה יחסית, בעוד שבבית פרטי, עסק או מבנה גדול ייתכן שיידרש זמן רב יותר.

גם עבודת התיקון משתנה בהתאם לסוג התקלה. תיקון נקודתי עשוי להסתיים במהירות, בעוד ששיקום קו צנרת ארוך דורש הכנה, ניקוי, צילום וביצוע מקצועי.

כיצד לבחור בעל מקצוע לאיתור ותיקון נזילות?

מומלץ לבחור בעל מקצוע שמחזיק בציוד מתאים ושיש לו ניסיון בפענוח תמונות תרמיות ובתיקון מערכות צנרת. כדאי לוודא שהבדיקה אינה מסתיימת רק באמירה כללית שיש רטיבות, אלא כוללת הסבר על מקור התקלה, אזור החשד והאפשרויות לתיקון.

כמו כן, חשוב לקבל הצעת מחיר ברורה ולבדוק האם ניתן לקבל תיעוד של הממצאים. כאשר נדרש טיפול מול חברת ביטוח, ועד בית, בעל נכס או שכן, דוח מסודר יכול להיות משמעותי.

שאלות נפוצות על איתור נזילות ותיקון צנרת

האם איתור נזילות במצלמה תרמית גורם לנזק?

הבדיקה עצמה אינה דורשת שבירה ואינה גורמת נזק לקירות או לריצוף. לאחר האיתור ייתכן שיהיה צורך בפתיחה נקודתית לצורך התיקון, בהתאם לסוג התקלה.

האם ניתן לאתר נזילה מתחת לריצוף?

במקרים רבים ניתן לזהות שינויי טמפרטורה או רטיבות מתחת לריצוף. עם זאת, לעיתים יש צורך לשלב מד לחות או בדיקות נוספות כדי לקבוע את המיקום המדויק.

האם כל צינור ניתן לתקן ללא הרס?

לא. התאמת שיטת התיקון תלויה בחומר שממנו עשוי הצינור, בקוטר, במיקום, בהיקף הנזק ובמצב הכללי של הקו. במקרים מסוימים החלפת הצינור תהיה הפתרון הנכון והבטוח יותר.

האם תיקון ללא הרס הוא פתרון קבוע?

כאשר העבודה מתבצעת בחומרים איכותיים ובהתאם לתנאי השטח, ניתן לקבל פתרון יעיל ועמיד. חשוב לבצע קודם צילום ואבחון מקצועי ולוודא שהצינור מתאים לשיטת השיקום שנבחרה.

מה עושים אם יש חשד לנזילה?

מומלץ לסגור את כל הברזים ולבדוק האם שעון המים ממשיך להסתובב. במקרה של נזילה משמעותית יש לסגור את הברז הראשי ולהזמין בדיקה מקצועית בהקדם כדי למנוע החמרה של הנזק.

סיכום

איתור נזילות במצלמה תרמית מאפשר לזהות אזורי רטיבות ודליפה בצורה ממוקדת, ללא צורך בשבירה מוקדמת של קירות או רצפות. לאחר האבחון ניתן לבחון אפשרויות של תיקון צנרת ללא הרס, כמו שרוול פנימי, תיקון נקודתי או שיקום הצינור מבפנים.

שילוב בין איתור מדויק לבין שיטת תיקון מתאימה מסייע לחסוך בעלויות, לצמצם נזקים ולפתור את הבעיה מהשורש. כאשר מופיעים סימנים של רטיבות, עובש או צריכת מים חריגה, לא כדאי להמתין. טיפול מוקדם עשוי למנוע נזק משמעותי למבנה ולמערכת הצנרת.

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