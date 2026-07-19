ראש ישיבת אורות שאול הרב יובל שרלו סיפר על אירוע שנחרת בזיכרונו, שהתרחש כאשר נסע עם שני רבנים נוספים מחספין לטבריה.

בכניסה לקיבוץ עין גב הבחינו באדם מבוגר שביקש טרמפ, עצרו לו והמשיכו בנסיעה, בזמן שהם משוחחים ביניהם בלימוד.

הוא תיאר כי במהלך הדיון התורני העלה אחד מיושבי הרכב שאלה, ולפתע התערב הנוסע והשיב תשובה שהפתיעה את שלושת הרבנים. "אנחנו המשכנו לדבר בלימוד, ואחד מאיתנו שאל שאלה טובה, ופתאום היהודי הזה אומר תשובה מבריקה", סיפר.

כששאלו אותו מה מקור התשובה, השיב הנוסע, "מה זה? זו תשובה של רב שמעון, רב שימן שקופ". הרבנים התעניינו כיצד הוא מכיר את הדברים, והנוסע השיב כי למד אצל הרב שמעון שקופ כשהיה בן 14. כאשר תהו בפניו כיצד הוא עדיין זוכר את אותן סברות שנים רבות לאחר מכן, השיב, "מי ששמע סברה של רב שמעון לא ישכח אותה".

בהמשך ציין הרב שרלו כי הסיפור ממחיש עבורו את עוצמתה של משנתו של הרב שמעון שקופ. הוא הוסיף כי אילו היה מתבקש לבחור אצל איזה מגדולי התורה היה רוצה ללמוד, תשובתו הייתה חד-משמעית, הרב שמעון שקופ, ובהמשך דבריו שב לעסוק במשנת הציונות הדתית ובעיקר עיסוקו בעתידו של הציבור שלו ושל כלל ישראל.