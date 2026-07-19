הרשויות בירדן פינו היום (ראשון) את נמל התעופה הבינלאומי ואת הנמל הימי בעקבה, העיר הסמוכה לאילת. שגרירות ארצות הברית בירדן מסרה כי הפינוי בוצע בעקבות "איום קונקרטי ואמין".

בהודעת השגרירות הומלץ לאזרחים אמריקאים להימנע מנסיעה לשדה התעופה או לנמל הימי ולהמשיך לפעול בהתאם להנחיות הביטחון של הרשויות הירדניות. עוד נמסר כי ההמלצה להימנע מנסיעה לבסיסים צבאיים בירדן נותרה בעינה.

האזרחים האמריקאים התבקשו להימנע מהפגנות ומהתקהלויות גדולות, להתרחק מאזורים שבהם קיימת נוכחות משטרתית כבדה, לעקוב אחר כלי התקשורת המקומיים ולפעול בהתאם להנחיות הרשויות. עוד הומלץ לנוסעים שטיסותיהם הושפעו ליצור קשר ישירות עם חברות התעופה.

בהודעה נקראו האזרחים לנקוט משנה זהירות במקומות המזוהים עם ארצות הברית, לשמור על פרופיל נמוך ולהירשם לתוכנית ההרשמה לנוסעים חכמים (STEP) של משרד החוץ האמריקאי, המאפשרת קבלת עדכוני ביטחון ויצירת קשר מצד השגרירות במקרה חירום.

מנגד, מנכ"ל חברת נמלי עקבה מסר לסוכנות הידיעות רויטרס כי הנמל ממשיך לפעול כסדרו. לדבריו, הספינות נמצאות במקום כרגיל, ולא בוצעו סגירה או פינוי של הנמל.

בתוך כך, אמש הודיע פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM) כי שני חיילים אמריקנים נהרגו במתקפה האיראנית על ירדן ביום שישי, וחייל נוסף מוגדר נעדר. לפי גורמים אמריקניים שצוטטו ב"ניו יורק טיימס", עשרות חיילים נוספים נפצעו.

ב"וול סטריט ג'ורנל" דווח כי ההרוגים היו בבסיס מואפק א-סלטי, וכי גורמים אמריקניים מעריכים שאיראן שיפרה את יכולותיה לחדור את מערכות ההגנה האווירית באמצעות טילים מהירים ובעלי יכולת תמרון.