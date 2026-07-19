תיעוד התקיפה צילום: דוברות המשטרה

שוטרי תחנת שלם במחוז ירושלים עצרו שני קטינים, תושבי העיר העתיקה, בחשד למעורבות בתקיפה ממניע גזעני של אזרח יהודי באזור שער שכם.

על פי המשטרה, התקיפה התרחשה בליל 15 ביולי, ובמהלכה תועד האירוע במטרה להפיצו ברשתות החברתיות.

מחקירת המשטרה, בסיוע תצפיתני "מבט ירושלים", עולה כי אחד החשודים ניגש אל הקורבן ללא כל התגרות מוקדמת וירק לעברו. על פי החשד, החשוד השני תיעד את התקיפה באמצעות הטלפון הנייד שברשותו.

עם קבלת הדיווח פעלו שוטרי תחנת שלם לאיתור החשודים, ועצרו אותם זמן קצר לאחר האירוע. במהלך חיפוש שבוצע נתפס מכשיר הטלפון הנייד של אחד החשודים, ובו אותר, לפי המשטרה, סרטון המתעד את התקיפה.

במשטרת ישראל מסרו כי הם רואים בחומרה כל גילוי של אלימות ושנאה על רקע גזעני או לאומני. עוד נמסר כי המשטרה תמשיך לפעול בנחישות למיצוי הדין עם המעורבים