ח"כ לימור סון הר מלך (מפלגת עוצמה יהודית) פרסמה ביקורת חריפה נגד קבוצת "חדשות הגבעות", לאחר שזו מתחה ביקורת על השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בעקבות מעצרם של מתנדבים שעצרו בתחנת דלק לאחר שסייעו בכיבוי השריפה בחוות גלעד.

לטענתה, הקבוצה מתעלמת באופן עקבי מהעשייה למען ההתיישבות ומתמקדת בביקורת על השר ועל מפלגת עוצמה יהודית.

בקבוצת "חדשות הגבעות", המזוהה עם פעילות נוער הגבעות, נטען כי המתנדבים, שחזרו מסיוע בכיבוי השריפה ועצרו לתדלק מפוחים, נעצרו על ידי המשטרה והועברו למעצר, בעוד שלטענת הקבוצה "המחבלים שהציתו את השריפה משוחררים". עוד נכתב כי "איתמר, החרפה הזאת רשומה על שמך".

בתגובה כתבה סון הר מלך כי בארבע שנות כהונתה בכנסת היא פועלת באופן רציף למען ההתיישבות ונערי הגבעות. לדבריה, קיימה ביקורים תכופים בגבעות, השתתפה בעשרות דיונים, ביקרה למעלה מ-40 פעמים בבתי הכלא ופעלה מול המשטרה, מערכת הביטחון וגורמים נוספים, בגיבוי מלא של השר בן גביר, שלדבריה הציב את ההתיישבות ותושבי יהודה ושומרון בראש סדר העדיפויות.

עוד טענה כי בתקופת כהונתו של בן גביר בוצעו שינויים משמעותיים, ובהם מינוי מפקדים המכירים את ההתיישבות. לדבריה, בעקבות השריפה בחוות גלעד ניתנה הנחיה להקים חמ"ל לתיאום פעילות המשטרה, כוחות ההצלה והכבאות, ומפקד המחוז משה פינצ'י שב מחופשתו כדי לקדם את חקירת האירוע ואת הטיפול בנפגעים.

בהתייחס למשטרה כתבה כי ישנם מקרים המחייבים טיפול, אך לטענתה אין להציג אירועים נקודתיים כמדיניות של השר בן גביר: "לקחת אירועים נקודתיים ולהציג אותם כמדיניות של השר בן גביר זו פשוט חוצפה והתעלמות מהמציאות וכפיות טובה שאין כדוגמתה".

בסיום דבריה מתחה ביקורת על "חדשות הגבעות". לדבריה, כאשר הביקורת מתעלמת באופן עקבי מהשינויים שנעשו, "מתעוררות שאלות קשות למי יש אינטרס פוליטי או מסחרי להסתיר את העשייה שלנו בעוצמה יהודית".