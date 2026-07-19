חבר מפלגת "הדמוקרטים" עומרי רונן שהיה ממובילי המחאה בהנהגת "אחים ואחיות לנשק" נשאל באולפן חדשות 12 האם סרבנות לצה"ל היא כלי לגיטימי במסגרת המאבק נגד מה שכינה "הפיכה שלטונית".

בתגובה השיב כי לשיטתו אזרחים במדינת ישראל צריכים לעשות "כל דבר" כדי למנוע הפיכה משטרית, כלשונו.

המראיין ירון אברהם השיב כי אף שהתנגד לרפורמה המשפטית והגדיר אותה "נוראית", הוא מעולם לא שקל אי־התייצבות. רונן השיב כי מדובר בהבדל בתפיסות ואמר, "אני חשבתי אחרת".

כאשר התבקש להבהיר אם דבריו כוללים גם אי־התייצבות, רונן לא הסתייג וחזר על עמדתו. לאחר שהמראיין שאל, "כולל אי־התייצבות?", השיב רונן, "הכול".