עיריית קריית שמונה הודיעה על שני מינויים חדשים במערכת החינוך העירונית לקראת שנת הלימודים הקרובה.

שפרה אדלר נבחרה לנהל את בית הספר עוזיאל, ועומר מילר מונה למנהל הישיבה התיכונית אורט המתמיד.

אדלר, נשואה ואם לשישה ילדים, בתם של נחום ורחלי שטממן מקרני שומרון, תעתיק בקיץ הקרוב את מקום מגוריה לקריית שמונה מתוך בחירה ערכית וציונית. היא מביאה עמה ניסיון של קרוב ל־20 שנה במערכת החינוך בתחומי ההוראה, הפדגוגיה, הדרכת מורים והובלת תהליכים חינוכיים, ורואה בחינוך המשלב מקצועיות, הקשבה, אמון וראיית הטוב שבכל ילד וילדה שליחות של ממש.

מילר, תושב קריית שמונה, נשוי לאודיה ואב לארבעה, שימש בשנים האחרונות כסגן מנהל הישיבה והוביל תחומים ובהם פדגוגיה, בגרויות, חינוך חברתי-קהילתי ופיתוח תהליכי יזמות. גם בתקופת המלחמה והפינוי פעל לשמירה על הרצף החינוכי ולליווי התלמידים, הצוותים והמשפחות, ובתפקידו החדש הוא מבקש להמשיך להוביל חינוך המשלב מסורת וחדשנות, מצוינות ורגישות.

הנהגת העיר נפגשה עם שני המנהלים החדשים ואיחלו להם הצלחה בתפקידיהם. במקביל הודתה עיריית קריית שמונה למנהל היוצא של הישיבה התיכונית אורט המתמיד, הרב אריאל פריש, על השנים שבהן הוביל את הישיבה במסירות, במקצועיות ובתחושת שליחות. בעירייה ציינו את תרומתו לקידום הישיבה ולעיצוב דרכה החינוכית, וכן את הנהגתו בתקופת המלחמה והפינוי.