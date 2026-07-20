שלושה תארים בפסיכולוגיה, הסמכה בטיפול זוגי, משפחתי ומיני, קליניקה פרטית, טור קבוע במגזין "פנימה", ושבעה ילדים בבית.

ד"ר ציפי ריין פוגשת בקליניקה שלה כבר שנים את אותה שאלה שמעסיקה כל מי שמלווה רווקות: למה נשים איכותיות, שעושות לכאורה הכל נכון, לא מצליחות לנוע באמת לקראת קשר? התשובה שלה מתחילה במקום שרוב המלוות לא מסתכלות עליו, הגוף.

ביום רביעי, מוצאי ט"ו באב (29.7) בשעה 20:30, היא תעלה לזום לייב יחד עם נחמה ביטקובר, מייסדת וראש מכון עומק הקשר, לוובינר משותף: "שני המגנטים לאהבה". כל אחת תציג כלי טיפולי אחד, מעשי, שאפשר לקחת ישירות לשיחת הייעוץ הבאה.

לשריון מקום בוובינר ללא עלות, המספר מוגבל, לחצי כאן עכשיו>>>

הדוקטור שמקשיבה למה שהגוף אומר

ד"ר ריין היא בעלת תואר ראשון בפסיכולוגיה וקרימינולוגיה ותארים שני ושלישי בפסיכולוגיה שיקומית. היא מטפלת זוגית ומשפחתית ומטפלת מינית מוסמכת, מרצה במכללת ישראל בתואר שני בייעוץ, ומנהלת את מכון ריין, שמחבר בין מקצועיות לבין חיבור לקודש בתחום המשפחה, הן בהכשרה להיות מטפלים זוגיים ומנחים בתחום, והן בטיפול במטופלים בקליניקה.

בוובינר היא תלמד איך להקשיב לגוף ולזהות את הסימנים הסמויים שמספרים מה באמת מתרחש אצל המטופלת, גם כשזה לא נאמר במילים. מי שרגילה לעבוד רק דרך מילים תקבל כאן גישה לשכבה שנשארת בדרך כלל מחוץ לחדר.

20 שנה ו-2,000 חתונות

לצידה תעמוד נחמה ביטקובר, ראש מכון עומק הקשר, שמאחוריה 20 שנות ליווי של מבקשות זוגיות ומעל 2,000 נשים שהגיעו לחופה בליווי מכון עומק הקשר. ביטקובר מכשירה מאות אנשי מקצוע לעבודה מעשית בתחום הזוגיות והרווקות, בשיטה שמשלבת אימון רגשי, כלים טיפוליים והבנה מעמיקה של תהליכי היכרות, בחירה וקבלת החלטות.

הכלי שהיא תביא לערב עונה על השאלה השנייה: איך לעזור לאישה להפוך לאישה שמזמינה לחייה קשר ואהבה, ולעבור מתקיעות פנימית לתנועה אמיתית.

שני המגנטים לאהבה צילום: ללא

למי הערב הזה מיועד

הוובינר נבנה עבור יועצות, מטפלות, עו"סיות, מאמנות, מחנכות, מרצות במדרשות ונשות ציבור. אבל לא רק: גם אמהות וחברות שמלוות מקרוב רווקה בתהליך, וכל מי שחולמת להיות כתובת עבור מבקשות זוגיות. שעתיים של ידע מעשי שאפשר להשתמש בו כבר בשיחת הייעוץ הבאה.

מוצאי ט"ו באב, ולא במקרה

ט"ו באב הוא היום שהמסורת היהודית קבעה כיום האהבה והשידוכים, והערב הזה הופך אותו מסמל לכלי עבודה. שעתיים, שתי מנחות, שני כלים: העבודה עם הגוף של ד"ר ריין, והשיטה שכבר ליוותה 2,000 נשים לחופה של ביטקובר.

ההשתתפות ללא עלות, אבל מספר המקומות בזום מוגבל, וההרשמה נסגרת כשהם מתמלאים.